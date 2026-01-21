Steam regala Torchlight: Infinite: cómo descargarlo

Si te gustan los juegos de rol de acción (ARPG) con combate frenético, progresión de personajes y contenido en línea, Torchlight: Infinite es una opción que podés probar gratis en Steam. A diferencia de muchos títulos de pago en la plataforma, este juego se ofrece bajo el modelo free-to-play, lo que significa que no necesitás abonar para descargarlo ni empezar a jugar; solo necesitás una cuenta de Steam y conexión a internet. A continuación, te contamos cómo descargarlo, instalarlo y qué características tiene para que lo empieces a disfrutar hoy mismo.
¿Qué es Torchlight: Infinite?
Torchlight: Infinite es un juego de rol de acción (ARPG) gratuito que combina exploración de mazmorras, combate intenso y progresión de personajes en un mundo de fantasía. El juego es parte de la conocida saga Torchlight, desarrollada por XD Inc., y se lanzó oficialmente el 9 de mayo de 2023 tras un período de acceso anticipado.
Este título se puede jugar tanto en solitario como en modo cooperativo en línea, con funciones multijugador multiplataforma y logros de Steam.
Paso a paso: cómo descargarlo en Steam
- Creá o iniciá sesión en tu cuenta de Steam: si aún no tenés una cuenta, ingresá a https://store.steampowered.com y registrate gratis.
- Buscá Torchlight: Infinite en la tienda: en la barra de búsqueda escribí “Torchlight: Infinite” o ingresá directamente a su página en Steam.
- Accedé al juego gratuito: en la página del juego vas a ver un botón que dice “Play Game” o “Jugar” junto a la etiqueta Free to Play (gratis para jugar). Hacé clic ahí para añadirlo a tu biblioteca.
- Instalá en tu PC: una vez añadido, seleccioná Instalar y elegí la carpeta donde querés que se descargue. El juego se descargará y luego podrá ejecutarse desde tu biblioteca de Steam sin coste alguno.
¿Qué necesitás para jugar?
Torchlight: Infinite se ejecuta en PC a través de Steam y también está disponible en dispositivos móviles con Android y iOS, pero la descarga gratuita por ahora se gestiona desde la versión de PC.
Además de ser gratuito, el juego ofrece actualizaciones de contenido y temporadas, lo que mantiene la experiencia fresca con nuevas mecánicas, eventos y progresión para tus héroes.
¿Vale la pena descargarlo?
Aunque es free-to-play, Torchlight: Infinite combina elementos clásicos del género —como el combate estilo hack and slash y la mejora constante de equipo y habilidades— con contenido en línea y cooperativo para que la experiencia pueda disfrutarse solo o con amigos.
Si te gustan Diablo, Path of Exile o los ARPG con progresión profunda, este título puede ser una gran adición sin costo para tu catálogo de Steam.