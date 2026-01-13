Roblox: llega la verificación de edad para el chat en Latinoamérica

La plataforma de juegos y experiencias virtuales Roblox, muy popular entre niños y adolescentes, inició la implementación de la verificación de edad para el chat en regiones de Latinoamérica, una medida que ya venía aplicándose en otros mercados y que busca adaptar la interacción social del juego según la edad real de los usuarios.

La verificación se presenta como una herramienta para mejorar la seguridad online y reducir riesgos asociados a la comunicación entre menores y adultos, respondiendo a demandas de padres y reguladores sobre protección infantil en entornos digitales.

Qué es la verificación de edad en Roblox

La verificación de edad consiste en solicitar a los usuarios que confirmen su edad mediante métodos que pueden incluir comprobantes oficiales o sistemas biométricos —dependiendo de la región y la legislación local— antes de acceder a ciertas funciones de chat. Roblox limita así la comunicación entre jugadores que no pertenecen al mismo rango etario y puede activar filtros de seguridad adicionales para proteger a los más jóvenes.

Por qué importa este cambio

Roblox es una de las plataformas más utilizadas por menores de edad en todo el mundo, lo que ha obligado a la compañía a reforzar sus medidas de protección y moderación de contenido.

La verificación de edad permite:

Restringir el chat con adultos a usuarios que no han verificado su edad.

Adaptar funciones sociales según la edad declarada por el jugador.

Aplicar niveles de moderación diferentes para proteger a audiencias jóvenes.

Aumentar el cumplimiento de normativas locales sobre protección de menores en internet.

Estas medidas se suman a sistemas ya existentes de moderación automatizada y reportes de usuarios, con un enfoque creciente en seguridad y bienestar digital.

Cómo funciona la verificación en Latinoamérica

La activación de la verificación de edad en Latinoamérica será progresiva y puede requerir:

Proveer documentos de identidad que confirmen la edad.

Completar un proceso guiado dentro de la misma app o sitio de Roblox.

Asociar la cuenta a un método de verificación adicional, según lo requiera la plataforma o las leyes locales.

Una vez verificada la edad, los jugadores podrán acceder a funciones de chat completas dentro de los parámetros que Roblox define para su grupo etario.

Qué cambia en el chat

Antes de esta medida, cualquier usuario podía acceder al chat global o por juego sin distinción de edad, aunque con filtros de moderación.

Con la verificación, Roblox podrá:

Bloquear chats entre adultos y menores no verificados .

Mostrar herramientas de seguridad y consejo parental según edad.

Aplicar filtros de idioma y contenidos más estrictos para audiencias infantiles.

La introducción de la verificación de edad para el chat en Roblox en Latinoamérica es un paso importante hacia una interacción más segura en la plataforma, especialmente para los jugadores jóvenes que representan una gran parte de su audiencia. Al limitar las comunicaciones entre adultos y menores, y adaptar las funciones sociales a cada grupo etario, Roblox busca equilibrar la diversión con la protección y el cumplimiento de normativas sobre seguridad digital.