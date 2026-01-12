Steam regala Overwatch® 2: cómo descargarlo

Overwatch 2 es un juego de disparos por equipos gratuito y multiplataforma, donde jugadores de todo el mundo se enfrentan en combates 5 vs. 5 con héroes únicos y estilos de juego variados. Desde su llegada a Steam, el título está disponible sin costo para PC y se puede descargar directamente desde la tienda de Valve, permitiendo acceder al juego sin necesidad de comprarlo. A continuación, te explicamos cómo obtenerlo y qué requisitos debes tener en cuenta antes de empezar.

Qué es Overwatch 2 y por qué es gratis

Overwatch 2 es la continuación del popular shooter de Blizzard Entertainment que combina acción intensa, trabajo en equipo y habilidades únicas de sus héroes. El juego ofrece modos PvP competitivos, cooperativos y progresión cruzada entre plataformas. Aunque es free-to-play, incluye compras opcionales dentro del juego para aspectos estéticos o contenidos adicionales.

Requisitos básicos antes de descargarAntes de instalar Overwatch 2 en tu PC desde Steam, asegurate de tener:

Un PC con Windows compatible y suficiente espacio de almacenamiento.

Una cuenta de Steam (gratuita) y sesión iniciada en el cliente de Steam.

Una cuenta de Battle.net vinculada a tu perfil de Steam, ya que Blizzard requiere esta autenticación para entrar al juego, incluso cuando se descarga desde Steam.

Cómo descargar Overwatch 2 gratis en Steam

Paso 1 — Abrí Steam

Iniciá el cliente de Steam en tu computadora o abrí la tienda desde el navegador.

Paso 2 — Buscá Overwatch 2

En la barra de búsqueda de Steam, escribí “Overwatch 2” o ingresá directamente a la página del juego.

Paso 3 — Entrá a la página del juego

Una vez localizado, hacé clic para abrir la ficha oficial de Overwatch® 2 en la tienda de Steam.

Paso 4 — Descargalo sin costo

Verás un botón que indica “Jugar” o “Descargar” (sin precio), lo que significa que está disponible sin costo. Presioná ese botón para iniciar el proceso de descarga.

Paso 5 — Vinculá tu cuenta Battle.net

Durante el primer inicio del juego, Steam te pedirá que conectes tu cuenta de Battle.net. Si no tenés una, podés crearla gratis desde la web oficial de Blizzard.

Paso 6 — Iniciá la instalación y jugá

Completada la vinculación, Steam descargará los archivos necesarios y una vez finalizada la instalación, podrás entrar al juego y empezar a jugar con tus amigos o en partidas públicas.

Qué esperar después de instalar

Una vez dentro, podrás:

Acceder a partidas PvP online con jugadores de distintas plataformas.

Unirte a amigos independientemente de si juegan en PC o consola.

Avanzar en la progresión del juego y vivir temporadas con nuevos héroes, mapas y contenidos.

Overwatch 2 en Steam ofrece una forma gratuita y centralizada de acceder al shooter por equipos sin necesidad de comprarlo, siempre y cuando tengas una cuenta de Steam y vincules tu cuenta de Battle.net. Con partidas competitivas y cross-play entre plataformas, es una opción atractiva para quienes buscan un shooter dinámico sin costo de entrada.