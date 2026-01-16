PS Plus confirmó los videojuegos gratis de enero para Extra y Deluxe

Desde el 20 de enero, los suscriptores de PS Plus Extra y Deluxe podrán acceder a una nueva tanda de juegos.

PlayStation Plus arranca el año con una de sus renovaciones más potentes: desde el 20 de enero, los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Deluxe podrán acceder a una nueva tanda de juegos que combina grandes producciones, propuestas indie y un clásico histórico. La selección de enero de PS Plus apunta a públicos bien distintos, pero con un denominador común: experiencias fuertes, variadas y de calidad.

Entre los títulos destacados aparecen Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth y el regreso de Ridge Racer, todos disponibles sin costo adicional dentro del catálogo. Como se puede ver, hay terror de alto calibre, RPGs extensos, aventuras narrativas, simuladores y juegos relajados, ideales para aprovechar el verano joystick en mano.

Los juegos destacados de PlayStation Plus en enero

Uno de los platos fuertes es Resident Evil Village (PS5 y PS4). La octava entrega principal de la saga lleva el survival horror a otro nivel con una historia intensa protagonizada por Ethan Winters. El pueblo maldito no solo funciona como escenario, sino como un personaje más, lleno de secretos, amenazas y una atmósfera que no da respiro.

Otro lanzamiento clave es Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5 y PS4), el nuevo RPG de la ex serie Yakuza. Esta vez, la acción se traslada entre Honolulu y Tokio, uniendo a Ichiban Kasuga y Kazuma Kiryu en una historia cargada de drama, humor y combates por turnos mejorados. La cantidad de actividades secundarias y su mundo abierto lo convierten en uno de los juegos más completos del mes.

Para quienes buscan algo distinto, Expeditions: A MudRunner Game propone misiones científicas en entornos extremos, con vehículos todoterreno, tecnología avanzada y exploración cooperativa. En la vereda del terror narrativo aparece A Quiet Place: The Road Ahead, una aventura para un jugador que expande el universo de la película y pone el foco en la supervivencia silenciosa.

El catálogo se completa con propuestas muy valoradas como Darkest Dungeon II, el inquietante The Exit 8, el estilizado Art of Rally y el relajante A Little to the Left, ideal para desconectar con rompecabezas y un gato bastante revoltoso.

La octava entrega principal de la saga lleva el survival horror a otro nivel.

Un clásico para PlayStation Plus Deluxe

En PlayStation Plus Deluxe, el gran agregado es Ridge Racer, el icónico juego de carreras de la primera PlayStation. Llega optimizado, con mejoras modernas y la posibilidad de revivir uno de los títulos que marcó una época en el género arcade.

Con esta actualización, PlayStation Plus refuerza su catálogo y arranca 2026 con una propuesta sólida para todos los gustos.