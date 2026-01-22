Epic Games: juegos gratis del 22 al 29 de enero 2026

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Del 22 al 29 de enero de 2026, Epic Games está regalando un título gratuito que podés agregar a tu biblioteca sin gastar un solo peso. La idea es simple: entrás a la tienda digital de Epic (en PC o desde la app móvil), reclamás el juego durante la semana que esté disponible y, aunque lo descargues o no, si lo agregaste a tu biblioteca queda ahí para siempre

Esta semana, el título gratuito en cuestión es Rustler: Grand Theft Horse, un juego con estética retro y temática tipo “Grand Theft Auto con caballos”, que podés sumar a tu colección y jugar cuando quieras. Este juego es tuyo para siempre una vez que los reclamás dentro del periodo de la promo.

¿De qué se trata Rustler (Grand Theft Horse)?

Rustler es un juego de acción y mundo abierto con vista cenital, es decir que lo ves desde arriba, al estilo de los primeros Grand Theft Auto clásicos. En lugar de manejar autos y meterte en líos en una ciudad moderna, acá estás en un mundo medieval históricamente inexacto donde sos un villano de poca monta.

La gracia del juego está en mezclar la libertad de un sandbox con misiones retorcidas, humor absurdo y un montón de referencias pop. Podés robar caballos, saquear aldeas, pelear con guardias, participar de torneos medievales, buscar la mano de una princesa… o simplemente sembrar el caos por diversión.

El mundo está lleno de situaciones ridículas y anacrónicas: desde zonas con “no estacionar caballos”, combates cuerpo a cuerpo con espadas, balistas o granadas santas, hasta minijuegos como peleas en jaulas o hacer drifting con carretas. Todo tiene un toque de humor inspirado en Monty Python, con personajes y situaciones absurdas que se burlan de clichés históricos y de videojuegos.

Rustler es un juego de acción y mundo abierto, ubicado en la edad media.

Cómo descargarlo (paso a paso)