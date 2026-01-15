EN VIVO
Epic Games: los juegos gratis del 15 al 22 de enero 2026

La desarrolladora continúa con su política de ofrecer juegos gratis cada semana. ¿Cuáles son los del 15 al 22 de enero? 

15 de enero, 2026 | 19.51

Del 15 al 22 de enero de 2026, Epic Games está regalando tres títulos gratuitos que podés agregar a tu biblioteca sin gastar un solo peso: dos clásicos de sigilo para PC y un juego móvil súper divertido. Estos juegos son tuyos para siempre una vez que los reclamás dentro del periodo de la promo.

En PC, los protagonistas de la semana son Styx: Master of Shadows y Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition, dos juegos de acción y sigilo con temática de fantasía. Ambos están disponibles en forma gratuita hasta el 22 de enero a las 13 (Argentina) y, una vez añadidos a tu cuenta de Epic, quedan para siempre. Además, podés descargar Dumb Ways to Die de forma gratuita a través de la app móvil de Epic Games Store.

De qué se tratan los juegos gratis de la semana

Styx: Master of Shadows

Este juego es una aventura de sigilo y acción en tercera persona donde tomás el rol de Styx, un astuto goblin ladrón y asesino experimentado, en un mundo de fantasía oscuro. La propuesta se basa en infiltrarte por niveles gigantescos llenos de enemigos, buscar rutas ocultas, evitar ser detectado y completar misiones como robo o asesinato. Tiene elementos de RPG: podés mejorar habilidades y equipamiento, usar poderes como invisibilidad o clonación, y planear movimientos cuidadosamente porque si te descubren la cosa se complica.

MÁS INFO

Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition

La secuela sigue con la misma premisa de sigilo, pero con mundos más amplios y flexibles. Siguiendo a Styx, explorás entornos abiertos y multicapa donde podés decidir cómo abordar cada objetivo: esconderte, distraer enemigos, usar tus habilidades mejoradas o enfrentarlos si hace falta. La edición Deluxe incluye contenido extra como atuendos y armas, y te da más opciones de juego sin perder el foco en la furtividad y la estrategia.

Dumb Ways to Die (móvil)

Este juego es distinto a los dos anteriores porque está pensado para celulares y es más casual y frenético: se trata de una colección de más de 80 minijuegos rápidos y absurdos donde manejás unos simpáticos personajes estilo “alubias” que se meten en situaciones tontas y peligrosas. El objetivo es completar cada mini-reto sin que le pase nada al personaje, con controles simples y mucha rapidez, sumando puntajes altos y desbloqueando más personajes y contenido.

Cómo descargar estos juegxos gratis

  1. Instalá o abrí la Epic Games Store en tu PC (o la app móvil en tu celular).

  2. Iniciá sesión con tu cuenta de Epic (si no tenés, creá una gratis).

  3. Ve a la sección “Juegos gratis” en la tienda.

  4. Hacé clic en “Obtener” en cada título que quieras reclamar.

  5. Confirmá la adquisición y agregalo a tu biblioteca.

  6. Una vez en tu biblioteca, podés descargarlo e instalarlo cuando quieras.

