Epic Games: los juegos gratis del 15 al 22 de enero 2026

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Del 15 al 22 de enero de 2026, Epic Games está regalando tres títulos gratuitos que podés agregar a tu biblioteca sin gastar un solo peso: dos clásicos de sigilo para PC y un juego móvil súper divertido. Estos juegos son tuyos para siempre una vez que los reclamás dentro del periodo de la promo.

En PC, los protagonistas de la semana son Styx: Master of Shadows y Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition, dos juegos de acción y sigilo con temática de fantasía. Ambos están disponibles en forma gratuita hasta el 22 de enero a las 13 (Argentina) y, una vez añadidos a tu cuenta de Epic, quedan para siempre. Además, podés descargar Dumb Ways to Die de forma gratuita a través de la app móvil de Epic Games Store.

De qué se tratan los juegos gratis de la semana

Styx: Master of Shadows

Este juego es una aventura de sigilo y acción en tercera persona donde tomás el rol de Styx, un astuto goblin ladrón y asesino experimentado, en un mundo de fantasía oscuro. La propuesta se basa en infiltrarte por niveles gigantescos llenos de enemigos, buscar rutas ocultas, evitar ser detectado y completar misiones como robo o asesinato. Tiene elementos de RPG: podés mejorar habilidades y equipamiento, usar poderes como invisibilidad o clonación, y planear movimientos cuidadosamente porque si te descubren la cosa se complica.

Styx: Shards of Darkness – Deluxe Edition

La secuela sigue con la misma premisa de sigilo, pero con mundos más amplios y flexibles. Siguiendo a Styx, explorás entornos abiertos y multicapa donde podés decidir cómo abordar cada objetivo: esconderte, distraer enemigos, usar tus habilidades mejoradas o enfrentarlos si hace falta. La edición Deluxe incluye contenido extra como atuendos y armas, y te da más opciones de juego sin perder el foco en la furtividad y la estrategia.

Dumb Ways to Die (móvil)

Este juego es distinto a los dos anteriores porque está pensado para celulares y es más casual y frenético: se trata de una colección de más de 80 minijuegos rápidos y absurdos donde manejás unos simpáticos personajes estilo “alubias” que se meten en situaciones tontas y peligrosas. El objetivo es completar cada mini-reto sin que le pase nada al personaje, con controles simples y mucha rapidez, sumando puntajes altos y desbloqueando más personajes y contenido.

Cómo descargar estos juegxos gratis