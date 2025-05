Cuáles son los juegos que abandonan PS Plus Extra en junio 2025: la lista completa.

Como cada mes, el catálogo de PlayStation Plus Extra se renueva con nuevas incorporaciones que amplían la propuesta para los suscriptores. Sin embargo, no todo es bienvenida: también hay títulos que abandonan el servicio. Junio 2025 no es la excepción, y varios juegos, tienen los días contados en la plataforma.

Por eso, si sos de los que tienen una larga lista de pendientes o simplemente querés revivir algún título antes de que se vaya, te contamos cuáles son los juegos que dejarán PS Plus Extra en junio. Aún estás a tiempo de jugarlos si los tenías en la mira, ya que estarán disponibles hasta mediados de mes.

¿Cuáles son los juegos que abandonan PS Plus Extra?

PS Plus Extra se despide de grandes títulos en junio 2025.

Monster Hunter Rise (PS4/PS5): personalizá a tu cazador, elegí entre 14 tipos de armas únicas, reclutá a tu Palico Felyne y a los nuevos compañeros de Palamute Canyne, y equipate para explorar una amplia gama de vastos y detallados mapas de caza. Ya sea que prefieras ir por tu cuenta o disfrutar de la compañía de un escuadrón de cuatro personas, la escalada de dificultad inteligente garantiza una batalla justa y emocionante.

personalizá a tu cazador, elegí entre 14 tipos de armas únicas, reclutá a tu Palico Felyne y a los nuevos compañeros de Palamute Canyne, y equipate para explorar una amplia gama de vastos y detallados mapas de caza. Ya sea que prefieras ir por tu cuenta o disfrutar de la compañía de un escuadrón de cuatro personas, la escalada de dificultad inteligente garantiza una batalla justa y emocionante. After Us (PS5): After Us es una conmovedora aventura de plataforma sobre el impacto, el sacrificio y la esperanza de los humanos. Deberás recorrer un mundo abstracto y salvar las almas de los animales extintos. Los últimos animales han perecido, y la Madre ha empleado toda su Energía Vital para salvar sus almas, ahora atrapadas en sus receptáculos. Reviví a estas criaturas tras conocer su destino final: la última ballena arponeada, la última águila enjaulada, el último ciervo cazado, y más.

After Us es una conmovedora aventura de plataforma sobre el impacto, el sacrificio y la esperanza de los humanos. Deberás recorrer un mundo abstracto y salvar las almas de los animales extintos. Los últimos animales han perecido, y la Madre ha empleado toda su Energía Vital para salvar sus almas, ahora atrapadas en sus receptáculos. Reviví a estas criaturas tras conocer su destino final: la última ballena arponeada, la última águila enjaulada, el último ciervo cazado, y más. Kayak VR Mirage (PS5): es un viaje hermoso y emocionante a través de hermosos lugares, que está hecho para la realidad virtual. Manejá el kayak con precisión física a través del recorrido y coronate como el más rápido, o tomátelo con calma en el modo free roam y disfrutá del paisaje.

es un viaje hermoso y emocionante a través de hermosos lugares, que está hecho para la realidad virtual. Manejá el kayak con precisión física a través del recorrido y coronate como el más rápido, o tomátelo con calma en el modo free roam y disfrutá del paisaje. Rogue Legacy 2 (PS4/PS5): en este juego, tu legado te define. Gastá tu herencia, hacé crecer la mansión familiar y dales a tus hijos más probabilidades de sobrevivir. Cada hijo es único y cuenta con habilidades y rasgos propios. Una hija podría ser una montaraz vampírica y otra una chef vegana. Cada experiencia será totalmente nueva. RL2 también te permite jugar a tu gusto. Podés ir a por todas y sumergirte en un mundo generado de forma aleatoria; o bien podés tomártelo con calma y hacer crecer a tu personaje hasta que estés listo para mayores desafíos.