Comienza Valorant Champions Tour Americas Kickoff 2026: todo lo que hay que saber

El Valorant Champions Tour Americas Kickoff 2026 marca el inicio oficial del calendario competitivo de Valorant en la región. Desde este jueves 15 de enero, doce organizaciones se enfrentarán en una serie de cruces decisivos que definirán qué equipos avanzan al Valorant Masters Santiago, el primer evento internacional del año.

El torneo reúne a escuadras de América del Norte, Brasil y Latinoamérica, y se perfila como una instancia clave para medir el nivel competitivo con el que cada organización arranca el 2026.

Qué equipos participan del VCT Americas Kickoff 2026

La competencia contará con la participación de los siguientes equipos:

100 Thieves

Cloud9

ENVY

Evil Geniuses

FURIA

G2 Esports

KRÜ Visa

Leviatán

LOUD

MIBR

NRG

Sentinels

Solo tres equipos lograrán la clasificación al Masters Santiago, lo que eleva la presión desde los primeros cruces.

Cuándo juegan KRÜ Visa y Leviatán

Las organizaciones latinoamericanas KRÜ Visa y Leviatán debutarán el viernes 16 de enero, con partidos al mejor de tres mapas (Bo3):

KRÜ Visa vs. FURIA: 19:00 (AR-CL) / 16:00 (MX) / 17:00 (CO-PE)

Leviatán vs. 100 Thieves: 22:00 (AR-CL) / 19:00 (MX) / 20:00 (CO-PE)

Ambos encuentros serán determinantes para definir el rumbo inicial de los equipos en el torneo.

Dónde ver el torneo y cómo seguirlo en vivo

El VCT Americas Kickoff 2026 se podrá seguir a través de los canales oficiales de transmisión:

Twitch: /valorant_la

YouTube: @valorantlatam

Además, todas las novedades, resultados y cruces se publican en las redes oficiales del circuito. Para quienes quieran vivir la experiencia de forma presencial, ya están disponibles las entradas para el Masters Santiago a través de Puntoticket.

Organizado por Riot Games, el VCT Americas Kickoff no solo inaugura la temporada 2026, sino que también ofrece una primera radiografía del nivel competitivo con el que la región buscará destacarse a nivel internacional.