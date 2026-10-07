Furor en el consumo: la marca alemana de audio que volvió a activar el 2x1 y financia en 12 cuotas sin interés

Thonet & Vander renovó una de sus promociones para octubre y ofrece un 2x1 combinable en equipos de audio. La propuesta estará vigente del 5 al 18 de octubre y permite que, por la compra de dos productos, el consumidor reciba sin cargo el artículo de igual o menor valor. Además, las compras pueden realizarse en 12 cuotas sin interés.

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La promoción alcanza a todo el catálogo de la marca y está disponible para compras minoristas a través de su tienda online y en la sucursal física de Thonet & Vander ubicada en Palermo, CABA. La propuesta incluye distintas alternativas de audio, como sistemas de parlantes, equipos Bluetooth, auriculares y barras de sonido.

Qué productos se pueden combinar

La promoción permite elegir productos de distintas categorías y aprovechar el beneficio según el valor de cada artículo. Entre las combinaciones sugeridas por la compañía aparecen opciones para entretenimiento, uso cotidiano y reuniones.

La barra de sonido HOLM está orientada a mejorar la experiencia al mirar series y películas, mientras que los auriculares DAUER 3 Gen ofrecen hasta 90 horas de batería. Ambos pueden adquirirse en 12 cuotas sin interés de $16.204,08.

Otra alternativa combina KURBIS CINEMA, con 72 W RMS y cajas de madera, y FLECK 7 TWS Gen2, que ofrece 70 W RMS y soporte de pared. En este caso, el valor es de 12 cuotas sin interés de $74.683,33.

También están disponibles los auriculares KLASSIK, con hasta 80 horas de autonomía, junto con los in-ear BOHNE TOPP, que incorporan seis horas de batería y estuche de carga. El precio es de 12 cuotas sin interés de $12.083,33.

Por su parte, DAUER 3 Gen y FREI Gen2 combinan portabilidad y autonomía para el uso diario o reuniones con amigos. Ambos se ofrecen en 12 cuotas sin interés de $14.166,67.

La promoción alcanza a todo el catálogo de la marca y está disponible para compras minoristas.

Cómo acceder al 2x1 de Thonet & Vander

Una de las alternativas de mayor potencia es la combinación entre el STARK 2Gen, un party speaker con micrófono inalámbrico y luces sincronizadas, y HOCH Gen2, un sistema de 120 W RMS con caja de madera. El valor es de 12 cuotas sin interés de $100.000.

Para aprovechar la promoción, hay que ingresar a la tienda online de Thonet & Vander, seleccionar dos productos incluidos en la propuesta 2x1 y aplicar el beneficio correspondiente. También se puede acceder a la oferta de manera presencial en la sucursal de Palermo.

La iniciativa busca facilitar la renovación de equipos de audio y acercar distintas alternativas de tecnología y diseño a los consumidores argentinos.