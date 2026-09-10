¿Cómo funcionará la nueva moderación de contenidos? Meta lanzó las Notas de la Comunidad en Argentina

Corregir un dato falso o sumar contexto a un posteo dudoso ya no va a depender únicamente de organizaciones de verificación profesional. Meta empezó a probar en la Argentina un sistema de moderación que le da ese poder directamente a los usuarios.

{{{htmlAmp}}}

Se trata de las Notas de la Comunidad, una herramienta que ya funcionaba en inglés desde 2025 y que ahora arranca su fase de prueba en español en 16 países de América Latina, entre ellos la Argentina, México, Chile, Colombia y Uruguay. Brasil, el mercado más grande de Meta en la región, quedó afuera de esta primera etapa, en parte porque tiene elecciones presidenciales en octubre. España tampoco forma parte de este lanzamiento inicial.

Cómo funciona el sistema

El mecanismo es similar al que ya usa X: cualquier usuario registrado como colaborador puede agregar contexto, corregir un dato o desmentir información engañosa directamente debajo de una publicación pública en Instagram, Facebook o Threads. A diferencia de la verificación tradicional, acá no hay un número limitado de verificadores profesionales: son los propios usuarios quienes deciden qué publicaciones necesitan más contexto.

Quién puede sumarse como colaborador

Para postularse, hay que ser mayor de 18 años y tener una cuenta o página con más de seis meses de antigüedad, sin infracciones a las políticas de la plataforma. También se exige contar con un número de teléfono verificado o con la autenticación de dos pasos activada. Por ahora, las notas que se aprueben no van a ser públicas: Meta primero busca construir una base sólida de colaboradores antes de mostrarlas al resto de los usuarios.

Las críticas que ya generó el anuncio

La medida no llegó sin cuestionamientos. La Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN), de la que forma parte la AFP, señaló que este sistema por sí solo no alcanza para reducir el impacto de la desinformación dañina en redes sociales. La verificación independiente seguirá activa en los 16 países durante toda la fase de prueba, hasta que Meta avance con un lanzamiento completo país por país.