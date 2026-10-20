¿Cómo funciona SynthID Detector y de qué manera se pueden descubrir las marcas de agua invisibles de la inteligencia artificial?

SynthID Detector, la herramienta de Google, permite subir una imagen, un video o un audio y saber si lleva la marca de agua invisible de una IA. No dice qué se modificó, solo si encontró la marca.

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Con contenido generado por IA circulando todos los días, la pregunta ya no es solo qué es verdadero, sino cómo comprobarlo. SynthID Detector es la respuesta de Google: una plataforma web abierta al público desde hace pocas semanas que busca en los archivos una marca que los modelos de IA dejan sin que se vea.

Cómo funciona la marca de agua SynthID

SynthID es una marca de agua invisible que Google desarrolló y que se incorpora en materiales generados o editados con IA. Al principio se aplicó en fotos, videos y audios creados con Gemini, pero se expandió a modelos de terceros.

Por eso el detector no se limita a los contenidos de Google. Funciona también con materiales de NVIDIA, OpenAI y Kakao, y Apple se sumará pronto. SynthID todavía está lejos de ser un estándar de la industria, pero ganó aceptación entre las principales empresas del sector, y de esa adopción depende cuánto sirve el detector.

Cómo usar SynthID Detector paso a paso

Es una herramienta web: se abre desde cualquier navegador en synthid.com. Hay que iniciar sesión con una cuenta de Google, de Apple o de ChatGPT, y después seleccionar los archivos a escanear o arrastrarlos hasta el recuadro.

Acepta video, audio e imágenes. En video, MP4, MOV y WEBM; en audio, WAV, MP3, OGG, FLAC, AAC y M4A; y en imágenes, JPG, JPEG, PNG, BMP, WEBP, AVIF, HEIC, HEIF, TIFF, TIF y GIF.

Qué resultado da y cuáles son sus límites

La herramienta busca la marca y señala si la detecta o no. Si la encuentra, indica que el material fue creado o intervenido con IA, pero no detalla qué modificación se hizo. Sí puede detectar si el archivo fue editado de nuevo después de pasar por la IA.

Google aclara que SynthID no es infalible. La marca no se puede eliminar, pero sí se puede arruinar si el contenido se transforma con IA una y otra vez. Y que el detector no la encuentre no prueba que un archivo sea auténtico: solo que esa marca no está.