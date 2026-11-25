El Apple Watch suma Live Rewind: con un doble toque a la corona digital, Siri muestra la transcripción de los últimos 15 segundos de una conversación. La función está en beta pública con watchOS 27.3.

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Es una herramienta pensada para no perder un dato, pero plantea una pregunta incómoda: un reloj que escucha por vos también escucha a quienes te rodean. Apple responde con procesamiento en el dispositivo y un aviso sonoro, aunque el límite de los 15 segundos la deja como una ayuda de memoria, no como un registro de charlas. La disponibilidad en la Argentina no está clara.

Cómo se usa Live Rewind

Se activa con una doble pulsación de la corona digital. Siri rebobina 15 segundos y muestra en pantalla el texto de lo que se dijo. Forma parte de las nuevas funciones de Audio Intelligence de los modelos más recientes del reloj.

El audio se procesa en el propio dispositivo y no se puede acceder a él. Al activarla, el Apple Watch emite un pequeño sonido que avisa a las personas cercanas. El texto desaparece, salvo que decidas guardarlo en Siri.

Siri Recap, el resumen del día

La otra novedad es Siri Recap. Si le das permiso a Siri para escuchar el entorno, al final del día aparece un "Resumen" en la app con conversaciones y detalles importantes. Se puede programar por horarios o activar al llegar a un lugar, como la oficina.

Según Apple, Siri se ciñe a los hechos, no identifica a los interlocutores y omite el contenido sensible. Un resumen que no se guarda se elimina a los siete días. Los datos se procesan con Private Cloud Compute, que la compañía asegura que no los almacena ni los registra, y lo guardado en la app se cifra de extremo a extremo al sincronizar con iCloud.

Qué hace falta y dónde está el límite

Las funciones requieren un Apple Watch Series 12 o Ultra 4, además de un iPhone 16 o posterior con iOS 27 y Apple Intelligence. Son opcionales, no están disponibles para menores de 18 años y por ahora solo funcionan en inglés.

El límite no es solo técnico. Los defensores de la privacidad advierten que el hecho de que el usuario active la función no equivale al consentimiento de todas las personas que lo rodean. Por ahora, el alcance de Live Rewind es acotado: 15 segundos de transcripción.