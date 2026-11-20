Purge es una aplicación gratuita y de código abierto que permite recuperar espacio de almacenamiento en las computadoras Mac. La herramienta identifica archivos innecesarios, elimina cachés acumuladas, restos de aplicaciones desinstaladas y otros elementos que ocupan espacio en el disco. Además, ofrece la posibilidad de borrar los modelos de inteligencia artificial de Apple Intelligence, una función que puede liberar más de 10 GB.

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A diferencia de otros programas de limpieza para macOS, que suelen funcionar mediante suscripciones o incluyen publicidad, Purge no tiene anuncios ni compras adicionales. Su objetivo es mostrar qué archivos consumen espacio en la computadora y ofrecer distintas alternativas para eliminarlos de manera segura.

Cómo funciona Purge y qué archivos permite eliminar

Con el paso del tiempo, las Mac acumulan archivos que pueden ocupar una cantidad considerable de almacenamiento. Entre ellos aparecen las cachés, que son datos temporales que las aplicaciones guardan para agilizar su funcionamiento, pero que muchas veces permanecen en el sistema más tiempo del necesario.

También quedan archivos de configuración y cachés de programas que fueron desinstalados. Aunque ya no estén instaladas, algunas aplicaciones mantienen estos elementos en el disco y continúan consumiendo espacio.

Purge permite identificar estos archivos y eliminarlos. Para evitar problemas, utiliza listas de elementos que considera seguros de borrar y mantiene protegidos los archivos importantes del sistema y los documentos personales. Además, envía los elementos eliminados a la Papelera, en lugar de borrarlos definitivamente, para que puedan recuperarse si surge algún inconveniente.

La aplicación también incluye herramientas para localizar archivos de gran tamaño, como videos y otros contenidos multimedia que pueden haber quedado olvidados en la computadora.

Purge es una aplicación gratuita y de código abierto que permite recuperar espacio de almacenamiento en las computadoras Mac.

Otra de sus funciones permite desinstalar aplicaciones junto con todos sus archivos asociados, incluidos los ajustes, las cachés y los datos descargados. Esto representa una diferencia frente al procedimiento habitual desde Finder, que puede dejar algunos de esos elementos almacenados.

Cómo liberar espacio de Apple Intelligence en macOS 27

Una de las características más destacadas de Purge es su capacidad para eliminar los modelos de inteligencia artificial de Apple Intelligence que vienen instalados en las versiones recientes del sistema operativo de Apple.

Estos modelos funcionan sin conexión y permiten utilizar herramientas como los resúmenes de notificaciones, las sugerencias de escritura y las nuevas funciones de Siri. Sin embargo, también ocupan espacio en el almacenamiento de la computadora.

Purge permite consultar cuáles están instalados y eliminarlos por completo. Según el artículo, esta operación puede recuperar más de 10 GB y evitar que macOS vuelva a instalarlos.

Para comenzar a utilizarla, hay que descargar e instalar Purge. Al abrirla, la aplicación muestra un desglose del almacenamiento y las distintas categorías de archivos que pueden eliminarse.

De esta manera, Purge se presenta como una alternativa gratuita para mantener limpia una Mac, recuperar espacio y evitar recurrir a programas de limpieza que requieren una suscripción.