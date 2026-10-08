Para entrenar, el agarre, la resistencia al sudor y la autonomía pueden ser tan importantes como la calidad de sonido.

¿De qué sirve que unos auriculares suenen muy bien si tenés que acomodarlos después de cada salto o sacártelos porque resbalan con el sudor? Para entrenar, varias características que parecen secundarias al comparar modelos pasan al primer plano.

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La sujeción, la resistencia al agua y al sudor, la autonomía y la facilidad para usar los controles son más importantes durante el ejercicio que muchas especificaciones de sonido. Correr, hacer fuerza o completar una rutina funcional somete a los auriculares a condiciones distintas de las que enfrentan mientras viajás o trabajás frente a la notebook.

El primer requisito es que permanezcan en su lugar

Un auricular que se mueve constantemente interrumpe el entrenamiento y aumenta las posibilidades de que termine en el piso durante una carrera, un salto o un cambio rápido de posición. Por eso, el sistema de sujeción debería ser uno de los primeros criterios de compra.

Los modelos in-ear tradicionales dependen principalmente del encastre dentro del oído. Otra opción son las aletas, que agregan un punto de contacto en la oreja. También existen auriculares con gancho de oreja o auriculares con agarre de oreja, cuyo diseño rodea parte de la oreja para sumar estabilidad.

Ninguna solución es universalmente superior. La forma de la oreja y el tipo de ejercicio determinan cuánto agarre necesitás. Para caminar o hacer movimientos controlados puede alcanzar un buen encastre. Para correr, saltar o cambiar rápidamente de posición, un sistema adicional puede cobrar más importancia.

Incluso una plancha funciona como prueba sencilla: si el auricular se desplaza al inclinar la cabeza hacia el piso, probablemente vuelva a hacerlo durante una rutina intensa.

El sudor también forma parte de la elección

Que unos auriculares sean deportivos no significa automáticamente que estén preparados para exponerse al agua. Para verificarlo hay que mirar su clasificación IP.

En expresiones como IPX4 o IPX7, la “X” indica que no se declara una clasificación específica frente a partículas sólidas, mientras que el último número informa el nivel de protección frente al agua bajo determinadas condiciones de ensayo.

Para entrenar, lo importante no es buscar el número más alto por costumbre, sino comprobar que el fabricante declare una protección compatible con el uso previsto. No es lo mismo soportar sudor y salpicaduras ocasionales que estar preparado para una exposición más intensa al agua.

También hay que verificar qué parte del producto está protegida. La resistencia declarada para los auriculares no necesariamente se extiende al estuche de carga. Guardarlos mojados después de entrenar puede exponer el estuche a humedad aunque los auriculares estén preparados para soportarla.

La autonomía tiene que acompañar tu rutina

La batería debería evaluarse según el uso real. Una persona que entrena y después guarda los auriculares tiene necesidades distintas de quien sale a correr, viaja y continúa utilizándolos durante varias horas.

En los modelos completamente inalámbricos conviene distinguir la autonomía de los auriculares por carga y la energía adicional disponible en el estuche. Algunas funciones activas también pueden modificar la duración respecto de las condiciones utilizadas por el fabricante para informar sus cifras.

El estuche, además, protege los auriculares y permite recuperar carga entre sesiones, algo especialmente útil si permanecen buena parte del día dentro del bolso. Si entrenás con frecuencia, también vale la pena revisar cómo se carga el estuche y si resulta práctico incorporarlo a la rutina junto con el celular u otros dispositivos.

Los controles también importan. El sudor y los movimientos pueden generar pulsaciones accidentales en superficies táctiles. Conviene observar qué acciones pueden realizarse sin sacar el celular y si manipular los controles modifica el ajuste del auricular. Poder pausar, cambiar una canción o ajustar el volumen sin interrumpir el ejercicio mejora la experiencia de uso más que una función difícil de manejar en movimiento.

Correr y levantar pesas plantean necesidades diferentes

No existe un único uso deportivo. Si corrés por la calle, aislarte completamente puede impedir que escuches vehículos, bicicletas, bocinas u otras señales importantes. Mantener cierta percepción del entorno puede ser tan importante como escuchar con claridad lo que estás reproduciendo.

Algunos modelos incorporan modos que permiten escuchar parte del sonido exterior mediante sus micrófonos. Otros reducen el aislamiento físico del oído. Ninguna de estas funciones reemplaza la atención necesaria al circular por espacios compartidos.

En una sala de musculación, la estabilidad suele ganar protagonismo. Un auricular pensado para el gimnasio puede utilizar distintos sistemas de agarre para mantenerse firme mientras hacés una serie, te acostás en un banco o cambiás de ejercicio.

En rutinas funcionales, con saltos, desplazamientos y ejercicios en el piso, esa exigencia aumenta todavía más. Por eso, el mismo modelo de auriculares para gym puede resultar estable para una rutina de fuerza y necesitar más ajustes durante una sesión con movimientos rápidos.

Señales de alerta antes de elegir

Una primera señal es encontrar expresiones como “resistente al sudor” sin una certificación o especificación que permita entender qué protección ofrece realmente el producto. Una promesa comercial no reemplaza una clasificación de resistencia declarada por el fabricante.

La segunda está en las gomitas de los modelos in-ear. Contar con distintos tamaños permite adaptar mejor el encastre a cada oído. Si existen pocas posibilidades de ajuste, puede resultar más difícil conseguir estabilidad y un buen sellado.

Además, una gomita que no se ajusta correctamente puede afectar tanto la sujeción como la percepción del sonido. También conviene comprobar que pueda reemplazarse, ya que es una pieza sometida al sudor, al uso y a limpiezas frecuentes.

Antes del sonido, probá el agarre

La prueba más útil no empieza necesariamente con tu canción favorita. Primero colocate los auriculares y mové la cabeza. Inclinate, simulá algunos movimientos de tu entrenamiento y comprobá si mantienen la posición.

Después revisá la protección frente al agua y al sudor declarada por el fabricante, la autonomía para tu rutina y la facilidad de los controles. Recién entonces tiene sentido comparar el sonido entre los modelos que superaron esos filtros.

Un auricular para entrenar tiene que funcionar mientras vos estás en movimiento, no solamente sonar bien cuando estás quieto. Los diseños, baterías y sistemas de ajuste seguirán evolucionando, pero el criterio básico es más simple: antes de elegir por el sonido, comprobá que el agarre funcione para el entrenamiento que realmente hacés.