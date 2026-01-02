Recomiendan no desconectar estos artefactos con frecuencia

Desconectar los artefactos eléctricos cuando no se usan es un hábito común en muchos hogares, ya sea para reducir el consumo energético o como medida de seguridad. Sin embargo, especialistas en tecnología y electrónica advierten que no todos los dispositivos están diseñados para ser desconectados y reconectados con frecuencia. En algunos casos, esta práctica puede generar picos de tensión, desgaste prematuro de componentes internos o fallas en sistemas electrónicos sensibles.
La recomendación no implica dejar todo enchufado sin control, sino entender qué artefactos conviene mantener conectados de forma estable y en cuáles sí tiene sentido cortar la energía cuando no están en uso.
Dispositivos que no conviene desconectar seguido
Heladeras y freezers
Estos electrodomésticos están pensados para funcionar de manera continua. Cortar la energía de forma reiterada afecta el compresor, que sufre un mayor esfuerzo cada vez que vuelve a arrancar. Además, se pierde la cadena de frío, lo que puede afectar la conservación de los alimentos.
Routers y módems de internet
Los equipos de red están diseñados para operar las 24 horas. Desenchufarlos constantemente puede provocar:
-
Desconfiguraciones.
-
Mayor tiempo de reconexión.
-
Actualizaciones fallidas.
En algunos casos, también se reduce su vida útil.
Smart TV y televisores modernos
Aunque parezcan apagados, muchos televisores realizan procesos internos en modo reposo, como actualizaciones o mantenimiento del sistema. Cortar la energía de forma frecuente puede interrumpir estos procesos y generar errores de software.
Computadoras de escritorio
Las PC modernas están preparadas para entrar en estados de bajo consumo. Desconectarlas directamente del enchufe puede causar:
-
Daños en la fuente de alimentación.
-
Riesgo ante picos eléctricos al volver a conectarlas.
Lo ideal es apagarlas correctamente y usar protectores de tensión.
Consolas de videojuegos
Las consolas actuales suelen descargar actualizaciones en segundo plano y mantener configuraciones internas. Desenchufarlas seguido puede provocar archivos corruptos o problemas de arranque, especialmente si se corta la energía durante un proceso interno.
Lavarropas y lavavajillas electrónicos
Estos equipos cuentan con placas electrónicas sensibles. Los cortes y reconexiones frecuentes pueden generar fallas en los módulos de control, afectando programas y sensores.
¿Cuándo sí conviene desconectar?
Los especialistas aclaran que desenchufar es recomendable:
-
Durante tormentas eléctricas intensas.
-
Si el dispositivo no se va a usar por períodos prolongados.
-
En artefactos simples sin electrónica compleja.
También se aconseja usar zapatillas con interruptor o protectores de tensión, que permiten cortar el paso de energía sin someter al equipo a cambios bruscos.
Desenchufar todo no siempre es sinónimo de cuidado. Algunos artefactos del hogar están diseñados para funcionar de manera continua y desconectarlos con frecuencia puede generar más desgaste que ahorro. Conocer cómo funciona cada dispositivo y adoptar medidas intermedias, como protectores eléctricos, es clave para cuidar los equipos y extender su vida útil.