Electrodomésticos

Recomiendan no desconectar estos artefactos con frecuencia

Aunque suele verse como una forma de ahorrar energía, desenchufar ciertos dispositivos de manera constante puede provocar fallas, acortar su vida útil y generar más problemas que beneficios.

02 de enero, 2026 | 12.32

Desconectar los artefactos eléctricos cuando no se usan es un hábito común en muchos hogares, ya sea para reducir el consumo energético o como medida de seguridad. Sin embargo, especialistas en tecnología y electrónica advierten que no todos los dispositivos están diseñados para ser desconectados y reconectados con frecuencia. En algunos casos, esta práctica puede generar picos de tensión, desgaste prematuro de componentes internos o fallas en sistemas electrónicos sensibles.

La recomendación no implica dejar todo enchufado sin control, sino entender qué artefactos conviene mantener conectados de forma estable y en cuáles sí tiene sentido cortar la energía cuando no están en uso.

Dispositivos que no conviene desconectar seguido

Heladeras y freezers

Estos electrodomésticos están pensados para funcionar de manera continua. Cortar la energía de forma reiterada afecta el compresor, que sufre un mayor esfuerzo cada vez que vuelve a arrancar. Además, se pierde la cadena de frío, lo que puede afectar la conservación de los alimentos.

Routers y módems de internet

Los equipos de red están diseñados para operar las 24 horas. Desenchufarlos constantemente puede provocar:

  • Desconfiguraciones.

  • Mayor tiempo de reconexión.

  • Actualizaciones fallidas.

En algunos casos, también se reduce su vida útil.

Smart TV y televisores modernos

Aunque parezcan apagados, muchos televisores realizan procesos internos en modo reposo, como actualizaciones o mantenimiento del sistema. Cortar la energía de forma frecuente puede interrumpir estos procesos y generar errores de software.

Computadoras de escritorio

Las PC modernas están preparadas para entrar en estados de bajo consumo. Desconectarlas directamente del enchufe puede causar:

  • Daños en la fuente de alimentación.

  • Riesgo ante picos eléctricos al volver a conectarlas.

Lo ideal es apagarlas correctamente y usar protectores de tensión.

Consolas de videojuegos

Las consolas actuales suelen descargar actualizaciones en segundo plano y mantener configuraciones internas. Desenchufarlas seguido puede provocar archivos corruptos o problemas de arranque, especialmente si se corta la energía durante un proceso interno.

Lavarropas y lavavajillas electrónicos

Estos equipos cuentan con placas electrónicas sensibles. Los cortes y reconexiones frecuentes pueden generar fallas en los módulos de control, afectando programas y sensores.

¿Cuándo sí conviene desconectar?

Los especialistas aclaran que desenchufar es recomendable:

  • Durante tormentas eléctricas intensas.

  • Si el dispositivo no se va a usar por períodos prolongados.

  • En artefactos simples sin electrónica compleja.

También se aconseja usar zapatillas con interruptor o protectores de tensión, que permiten cortar el paso de energía sin someter al equipo a cambios bruscos.

Desenchufar todo no siempre es sinónimo de cuidado. Algunos artefactos del hogar están diseñados para funcionar de manera continua y desconectarlos con frecuencia puede generar más desgaste que ahorro. Conocer cómo funciona cada dispositivo y adoptar medidas intermedias, como protectores eléctricos, es clave para cuidar los equipos y extender su vida útil.

