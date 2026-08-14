El fabricante chino de chips SMIC sube los precios ante la fuerte demanda de IA

El logotipo de Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) en la Exposición Internacional de Semiconductores de China (IC China 2020) en Shanghái, China

Semiconductor Manufacturing International Corp, el principal fabricante de chips de China, dijo el viernes que la demanda vinculada a la inteligencia artificial seguiría respaldando los pedidos de producción ‌y que había elevado los precios ‌de su capacidad más solicitada.

El codirector ejecutivo Zhao Haijun dijo en una conferencia telefónica sobre los resultados que SMIC subió los precios tras negociar con sus clientes en el primer trimestre y que cobraría más por las obleas procesadas en el tercer trimestre.

"Creemos que hemos alcanzado los estándares de primer nivel de la industria en estas áreas", dijo Zhao. "Dado que todavía existe una gran brecha entre los precios de las obleas de los líderes del sector y los precios actuales de ​SMIC, tenemos que negociar con ⁠los clientes unas tarifas más justas".

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Las obleas de silicio sirven como material base sobre el ‌que SMIC imprime los patrones de los chips durante el proceso de fabricación.

SMIC, ⁠el único fabricante chino por contrato capaz de producir ⁠en masa chips lógicos como CPU y GPU mediante un proceso de 7 nanómetros, registró ingresos superiores a 3.000 millones de dólares por primera vez en el segundo trimestre, impulsados por la fuerte ⁠demanda de IA.

La ganancia atribuible a los accionistas se triplicó hasta los 479,2 millones ​de dólares. Ambas cifras superaron las estimaciones promedio de los analistas ‌recopiladas por LSEG.

La empresa despachó 2,9 millones de ‌obleas equivalentes a 8 pulgadas en el segundo trimestre, un 14% más que en el ⁠trimestre anterior, mientras que el precio promedio de venta de las obleas aumentó un 5,7%, en momentos en que la fuerte demanda de IA tensionaba las cadenas de suministro de semiconductores en todo el mundo.

Zhao dijo que el aumento de los envíos se debió principalmente al fuerte crecimiento de la ​demanda vinculada a ‌la IA de chips distintos de las CPU y las GPU, procedente en su mayoría de clientes establecidos en China, así como a pedidos recibidos antes de lo previsto.

El director financiero, Wu Junfeng, dijo que el aumento del beneficio neto también se vio favorecido por una ganancia extraordinaria de una filial en el segundo trimestre.

Zhao afirmó ⁠que la IA seguiría impulsando una sólida demanda de servicios de fabricación de chips por contrato durante el segundo semestre del año. Añadió que SMIC ajustaría su capacidad existente y aceleraría el aumento de la producción en sus nuevas líneas para contribuir a aliviar las restricciones de suministro que afectan al conjunto del sector.

Las acciones de SMIC subían un 5% tras la conferencia sobre los resultados, aunque acumulaban una caída del 0,21% en lo que iba del año.

La capacidad mensual de producción de la empresa aumentó ‌un 1,7% respecto del trimestre anterior, hasta 1,1 millones de obleas equivalentes a 8 pulgadas, mientras que la tasa de utilización —una medida de la intensidad de producción de un fabricante de chips por contrato— alcanzó el 93,7%, ligeramente por encima del primer trimestre.

SMIC añadió durante el segundo trimestre una capacidad mensual de 8.000 obleas de 12 pulgadas. La empresa dijo que la amortización del primer semestre ascendió a ‌2.300 millones de dólares y que esperaba que alcanzara alrededor de 5.000 millones de dólares en el conjunto del año, un 30% más que el año anterior.

China siguió siendo el mayor mercado de SMIC y ‌representó el 90% de los ⁠ingresos del segundo trimestre, mientras que Estados Unidos aportó el 8%.

El gasto de capital alcanzó los 3.400 millones de dólares en el primer semestre, frente a ​los 3.300 millones de dólares de un año antes.

SMIC espera que los ingresos del tercer trimestre aumenten entre un 2% y un 4% respecto del segundo, mientras los despachos de obleas siguen creciendo.

Con información de Reuters