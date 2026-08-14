EEUU pedirá a sus socios que elijan bando en la carrera por la IA con China

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra las banderas de Estados Unidos y China.

​Estados Unidos se dispone a comunicar a decenas de países que deben tomar partido en la carrera por la inteligencia artificial con China, advirtiéndoles ‌de que quedarán excluidos de una ‌coalición que lidera si también se adhieren al marco competidor de Pekín, según un funcionario de Washington y un borrador interno al que tuvo acceso Reuters.

El año pasado, Washington puso en marcha la iniciativa "Pax Silica", destinada a garantizar las cadenas de suministro de modelos de inteligencia artificial, semiconductores y minerales críticos, en medio de una fuerte rivalidad tecnológica con Pekín.

A la iniciativa se han unido unas dos ​docenas de países, entre ⁠ellos Kazajistán, una fuente potencial clave de minerales críticos que también se ha ‌unido a la coalición de China, y aliados cercanos de Estados ⁠Unidos como Japón, Australia y Corea del Sur.

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El borrador ⁠de la carta, elaborado por el Departamento de Estado, va dirigido a los 35 signatarios de una "Declaración de Oportunidades en IA" de Estados Unidos firmada en junio, ⁠entre los que se incluyen miembros del marco no vinculante "Pax Silica" y ​otros países que han expresado su deseo de alinear su ‌cooperación en materia de IA con Washington.

Al ‌presionar a los países para que elijan bando, Estados Unidos espera privar ⁠a China de recursos en la carrera por desarrollar una IA más sofisticada, que podría utilizarse para lograr el dominio militar o económico.

En julio, el presidente chino, Xi Jinping, puso en marcha una "Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial", promoviendo ​la tecnología de ‌código abierto de su país como un desafío a la influencia de Estados Unidos en este sector en rápida evolución.

Kazajistán es, hasta la fecha, el único país del que se sabe que se ha sumado a ambas iniciativas, lo que ha hecho saltar las alarmas en Washington.

"Formar parte ⁠de todo es no formar parte de nada. La firma de la declaración de Pax Silica no es meramente una adhesión, sino un compromiso", reza la carta, en la que se insta a los países a "elegir deliberadamente" en materia de IA.

"No puede coexistir con la pertenencia a iniciativas duplicadas cuyas expectativas entren en conflicto con las nuestras", señala la carta, sin mencionar específicamente a China.

Reuters no ha podido determinar cuándo tiene previsto ‌Estados Unidos enviar la carta ni si podría modificarse antes de su envío. El borrador no estaba fechado.

El Departamento de Estado comunicó a Reuters que no haría comentarios sobre "documentos internos supuestamente filtrados".

Las embajadas de China y Kazajistán en Washington no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El acuerdo Pax Silica tiene como objetivo impulsar a los ‌aliados y socios de Estados Unidos hacia proyectos conjuntos y controles de exportación y, en última instancia, reducir la dependencia de los adversarios en lo que respecta a minerales ‌críticos, modelos de IA ⁠y los chips semiconductores que los alimentan.

La carrera entre Estados Unidos y China por el liderazgo tecnológico ha llegado a un momento crucial, ​ya que los modelos de IA de código abierto chinos han logrado avances rápidos frente a los sistemas propietarios de empresas estadounidenses como OpenAI y Anthropic.

Con información de Reuters