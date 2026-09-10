EE.UU. acusa a empresas chinas de IA de copiar tecnología "de forma maliciosa"

El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a empresas tecnológicas chinas de copiar de manera "maliciosa" la propiedad intelectual de laboratorios estadounidenses de inteligencia artificial (IA). De acuerdo con un comunicado emitido por agencias de seguridad e inteligencia, seis firmas del país asiático recurrieron a la "destilación" para entrenar sus propios sistemas a partir de desarrollos de líderes del sector como Anthropic, OpenAI, Google y SpaceX.

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El informe oficial detalló que este procedimiento consiste en entrenar modelos informáticos más pequeños utilizando las respuestas generadas por plataformas más complejas y costosas. Las autoridades estadounidenses aseguraron que estas maniobras se realizaron "probablemente con el conocimiento del Gobierno chino", permitiéndoles no solo reducir costos de investigación, sino también potenciar capacidades militares y de ciberataque utilizables contra Washington y sus aliados. Algunas de las empresas de IA asiáticas señaladas son DeepSeek, Moonshot AI y Alibaba.

Las denuncias sobre espionaje tecnológico se producen en la antesala de la visita oficial que el presidente chino, Xi Jinping, realizará a Estados Unidos a finales de septiembre para reunirse con Donald Trump. Asimismo, ambas potencias tienen previsto desarrollar a mediados de mes una mesa de diálogo específica para abordar los riesgos de seguridad derivados del avance de la IA. Se trata de un reclamo recurrente de la administración estadounidense, que ya había formulado una acusación de tenor similar en abril, previo al viaje de Trump a Pekín. En la misma línea, investigaciones citadas en la declaración señalaron que analistas militares chinos han empleado insumos de modelos norteamericanos para optimizar sistemas nacionales de defensa.

La respuesta del Gobierno chino no se hizo esperar y llegó de la mano de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, quien rechazó las imputaciones y sostuvo que los avances de su país responden a "haber alcanzado un alto nivel de autosuficiencia científica y tecnológica". Desde la Cancillería china instaron a la Casa Blanca a abstenerse de formular "acusaciones falsas" y difamatorias para preservar el consenso entre los mandatarios. En ese sentido, la funcionaria remarcó que, en su condición de grandes potencias en el campo de la inteligencia artificial, ambas naciones deberían priorizar el refuerzo de la cooperación bilateral.

Con información de Reuters