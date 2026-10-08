Economía doméstica y eficiencia en tiempos de crisis: cómo la inteligencia artificial ayuda a cuidar el bolsillo y los alimentos en casa

Samsung presentó AI Vision Inside, una tecnología de sus heladeras Bespoke AI que usa una cámara interna y reconocimiento por inteligencia artificial para identificar los alimentos almacenados y ayudar a gestionarlos.

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En un momento en que cuidar el presupuesto del hogar es una prioridad para muchas familias, evitar el desperdicio de comida es una de las formas más directas de ahorrar. La propuesta de Samsung apunta a eso: saber qué hay en la heladera antes de salir a comprar o de cocinar.

Cómo reconoce lo que guardás

AI Vision Inside combina una cámara interna con reconocimiento por IA para identificar diferentes tipos de productos y organizarlos digitalmente. Está disponible en las heladeras Bespoke AI de la marca, aunque no se detalla qué modelos concretos incluyen la función.

Ese inventario digital es el punto de partida de las demás funciones: las recetas, el aprovechamiento de los alimentos y la consulta remota del contenido de la heladera.

Recetas, cocina conectada y menos desperdicio

La heladera sugiere recetas personalizadas según los ingredientes disponibles y las preferencias alimentarias. Si la cocina Samsung está conectada, envía automáticamente el tiempo de cocción de la receta al horno.

Para reducir el desperdicio, propone formas de usar los alimentos antes de que caduquen. Samsung no informó cifras de ahorro ni de reducción de desperdicio, así que el beneficio concreto dependerá del uso en cada hogar.

Control desde el celular

A través de SmartThings, el usuario puede ver el contenido de la heladera en tiempo real desde el celular, incluso desde el supermercado, para evitar compras duplicadas. Los precios y la disponibilidad de los modelos en la Argentina no están claros por ahora, y la marca remite a su tienda online local para consultas. Antes de pensar en el ahorro, conviene hacer la cuenta de la inversión inicial.