El rosarino Manuel Leiva lanzó "El Diego", un videojuego gratuito de estética retro que recorre la vida de Diego Armando Maradona. Salió el 25 de noviembre, en el sexto aniversario de su muerte, y se juega en el navegador o en Android.

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Hay una apuesta detrás de la fecha elegida: en lugar de un homenaje de palabras, un tributo que se juega. La propuesta es simple y sin publicidad ni fines de lucro, con acceso desde el celular o la computadora.

Cómo se juega El Diego

La mecánica es mínima: el jugador hace clic para saltar y esquivar barridas y cabezazos mientras Diego avanza por las etapas de su carrera. Es la lógica de los clásicos de arcade: reflejos y nada más. Y vaya si lo hizo bien en carne propia. El objetivo es llegar lo más lejos posible en la carrera del Diez, desde el barrio que lo vio nacer hasta la consagración mundial.

La estética recupera la simpleza de las consolas viejas. Esa elección tiene sentido: un juego liviano se abre rápido y se juega igual en el navegador que en el celular. No se necesitan grandes componentes ni consolas gamer.

Un recorrido de Villa Fiorito a la eternidad

Las etapas siguen la biografía del Diez: arranca en los potreros de Villa Fiorito, pasa por los primeros cambios de clubes entre Argentinos Juniors y Boca Juniors, su paso por Europa (Barcelona, Nápoles, Sevilla), y llega hasta la selección y, posteriormente, su etapa como entrenador. El camino incluye minijuegos dedicados a la Mano de Dios y al Gol del Siglo.

Es una forma de ordenar el mito en escenas, algo que pocos homenajes logran sin caer en la solemnidad: las anécdotas y los momentos emblemáticos funcionan como etapas del recorrido.

Gratis y sin publicidad

Leiva, cooperativista tecnológico, explicó que el juego se hizo "sin publicidades" y "de forma gratuita". También aseguró que no lo hicieron "por rédito económico". Esa decisión ubica al proyecto más cerca del tributo comunitario que del producto comercial, algo poco frecuente en el mundo de los juegos para celular.

Para jugarlo no hay que instalar nada: está en eldiego.ar, y la versión para Android se descarga desde Google Play. Te extrañamos siempre, Diego.