Beneficios, financiación y ofertas en el BanksWeek: todo lo que hay que saber

BanksWeek se consolida como un evento clave para el comercio electrónico argentino, reuniendo a las principales entidades financieras y miles de consumidores que buscan aprovechar cuotas sin interés, envíos gratis y promociones exclusivas en productos de tecnología, electrodomésticos, moda y más.

La propuesta fue creada para potenciar el ecosistema de eCommerce bancario, acercando beneficios concretos a los clientes y ampliando el acceso a experiencias de compra más atractivas, simples y seguras.

¿Qué beneficios y ofertas habrá en BanksWeek?

Durante toda la semana del evento, los usuarios podrán acceder a:

Financiación en 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés en una amplia variedad de productos y marcas.

Descuentos especiales en categorías como tecnología, electrodomésticos, decoración, jardín, movilidad y moda.

Envío gratuito en artículos seleccionados.

Una experiencia de compra unificada y segura desde las tiendas online de los bancos.

¿Qué bancos participan?

ICBC Mall.

Tienda Galicia.

Tienda Clic.

Club Supervielle.

Provincia Compras.

Club Patagonia.

Tienda BNA+.

Todas ellas presentan promociones especiales de forma simultánea, permitiendo comparar ofertas y condiciones según cada banco.

Una semana clave para el comercio digital

El crecimiento del comercio electrónico en Argentina impulsa este tipo de eventos, que buscan consolidarse como un hito anual para consumidores y marcas. Según APER, empresa desarrolladora de los marketplaces bancarios, BanksWeek apunta a seguir creciendo y convertirse en un referente para el e-commerce local, sumando más beneficios y propuestas de valor año tras año.

“BanksWeek nació para potenciar el ecosistema de las Tiendas de los Bancos y el eCommerce en Argentina y para acercar a los clientes de los bancos beneficios concretos que hacen más atractiva y accesible su experiencia de compra”, aseguró Hernan Marino, CEO de APER.

Para conocer todas las promociones, tiendas participantes y condiciones, se puede consultar el sitio oficial: BanksWeek.com.ar.