DeepSeek lanza el V4 Pro a precios hasta 14 veces superiores a los del V4 Flash

FOTO DE ARCHIVO. Ilustración que muestra el logotipo de Deepseek y las palabras "Inteligencia Artificial (IA)" en inglés.

​La empresa emergente china de inteligencia artificial DeepSeek presentó oficialmente el jueves su modelo V4 Pro, con un precio varias veces superior al de V4 Flash, como parte ‌de su intento por convertir su ‌mejor rendimiento en las pruebas de referencia en una oferta insignia de gama alta.

El modelo V4-Pro-0813 de DeepSeek tiene un precio de 1,32 dólares por millón de tókenes de entrada y de 3,96 dólares por millón de tókenes de salida, según la empresa independiente de evaluación comparativa Artificial Analysis.

Esto equivale aproximadamente a 9 veces el precio de entrada y 14 veces el precio de salida del V4 Flash, que Artificial Analysis sitúa en 0,14 y 0,28 ​dólares, respectivamente.

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DeepSeek ha afirmado ⁠que el V4-Pro-0813 mejora sustancialmente sus capacidades para los agentes de IA y está ‌disponible a través de su API, su aplicación y sus productos web.

La ⁠empresa también ha anunciado que aumentará los precios de ⁠la API para sus modelos V4 Pro y V4 Flash e introducirá tarifas de hora punta y de hora valle.

AUMENTO DE PRECIOS DE DEEPSEEK

Esta política de precios otorga una mayor prima ⁠al modelo estrella de DeepSeek después de que su modelo V4 Flash, lanzado ​el mes pasado, superara inesperadamente a una versión preliminar de abril ‌del V4 Pro en varias pruebas independientes.

Esto resultó ‌inusual, ya que el Pro está diseñado como el producto más potente de ⁠la empresa, lo que apuntaba a que DeepSeek había mejorado su tecnología rápidamente entre el lanzamiento de la versión preliminar y el lanzamiento oficial.

Los resultados independientes indican ahora que el lanzamiento oficial del V4 Pro supone un avance significativo.

Artificial Analysis otorgó a la versión con capacidad ​de razonamiento del ‌V4 Pro una puntuación de 53 en su Índice de Inteligencia, frente a los 40 del V4 Flash.

El índice combina evaluaciones de nueve características, como tareas de trabajo autónomo, uso de herramientas, programación, razonamiento científico y rendimiento en contextos largos.

DEEPSEEK BUSCA RECUPERAR EL IMPULSO

DeepSeek se convirtió en una de las empresas de ⁠IA más seguidas de China después de que su modelo R1 se hiciera viral a principios de 2025, lo que suscitó dudas sobre si se podían construir potentes sistemas de IA a un costo mucho menor que el de sus competidores estadounidenses.

Desde entonces, su ventaja inicial se ha visto amenazada por una serie de lanzamientos de competidores chinos, entre los que se incluyen Moonshot AI, Zhipu AI, MiniMax, Alibaba y ByteDance.

DeepSeek también se ha enfrentado a la difícil tarea de convertir su ‌protagonismo en un negocio duradero. Reuters informó en julio de que la empresa tenía previsto llevar a cabo una nueva ronda de financiación con una valoración de unos 74.000 millones de dólares, semanas después de haber recaudado unos 7.400 millones de dólares en su primera ronda de financiación externa en junio.

Esta ronda de financiación supuso un cambio para una empresa que durante mucho tiempo ‌había evitado el capital externo. También refleja el creciente costo de competir en el ámbito de la IA, que requiere grandes inversiones en chips informáticos, centros de datos y personal especializado.

DeepSeek ha afirmado que ‌su objetivo es, como ⁠mínimo, duplicar la plantilla en todos los departamentos, incluidos los equipos de centros de datos y de agentes de IA. Reuters también informó en julio ​de que había incrementado la contratación privada de ingenieros de diseño de chips para desarrollar su propio chip de IA, un esfuerzo que podría reducir la dependencia de proveedores como Nvidia y Huawei.

Con información de Reuters