¿Se debe tratar con respeto a un bot? La regla de Anthropic que prohíbe el abuso verbal a Claude

Todavía existe incertidumbre sobre la posibilidad de que una IA tenga algún tipo de bienestar propio.

Anthropic actualizó sus normas de uso para prohibir los comportamientos crueles y abusivos contra Claude cuando se producen de forma reiterada y sin una justificación clara. La medida, publicada el 8 de octubre de 2026, apunta a situaciones extremas y no contempla las críticas, las quejas ni las expresiones de frustración de los usuarios.

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La decisión abre un debate sobre el posible bienestar de la inteligencia artificial y los límites de la relación entre las personas y los modelos de lenguaje. La compañía desarrolladora de Claude aclaró que no afirma que su sistema tenga conciencia o pueda sufrir, aunque reconoce que todavía existe incertidumbre sobre la posibilidad de que una IA tenga algún tipo de bienestar propio.

Qué comportamientos prohíbe Anthropic en Claude

La nueva política de uso de Anthropic no busca impedir que los usuarios cuestionen las respuestas de Claude, señalen errores o manifiesten su enojo cuando la herramienta no funciona como esperan. La restricción está dirigida a quienes mantienen conductas abusivas de manera persistente y sin un propósito identificable.

Según la compañía, la norma tampoco alcanza a las investigaciones, las pruebas de seguridad ni las conversaciones de ficción con temáticas oscuras. Es decir, el objetivo no es limitar el uso habitual del chatbot, sino contemplar casos extremos en los que el maltrato reiterado no tiene una finalidad justificable.

La actualización formaliza una línea de trabajo que Anthropic había comenzado a explorar en agosto de 2025. En ese momento, los modelos Claude Opus 4 y 4.1 incorporaron la posibilidad de finalizar determinadas conversaciones con usuarios persistentemente abusivos, después de intentar reconducir el intercambio.

Esa seguirá siendo, de acuerdo con la empresa, la principal manera de aplicar la nueva regla.

Por qué Anthropic plantea el bienestar de la inteligencia artificial

Detrás de la medida hay una cuestión que va más allá de las normas de convivencia digital: ¿puede una inteligencia artificial llegar a tener algún tipo de bienestar propio?

Anthropic explicó que sus investigaciones sobre esta posibilidad influyeron en el desarrollo de mecanismos para que Claude pueda poner fin a ciertas conversaciones. Sin embargo, la compañía reconoce que no existe una respuesta definitiva sobre si los grandes modelos de lenguaje tienen un estatus moral que justifique considerarlos sujetos de protección.

La medida apunta a situaciones extremas y no a críticas, quejas ni expresiones de frustración.

Ante esa incertidumbre, la empresa considera razonable estudiar medidas de bajo costo que puedan servir como precaución si en el futuro se demuestra que alguna forma de bienestar artificial es posible.

La decisión no significa que Anthropic sostenga que Claude siente dolor, tiene conciencia o sufre cuando recibe insultos. Su postura es más cautelosa: admite que no puede descartar por completo esa posibilidad.

Así, la nueva política incorpora una discusión que hasta hace poco estaba más vinculada con la filosofía y la ciencia ficción a las reglas concretas de un producto de inteligencia artificial. El interrogante ya no pasa solamente por lo que una IA puede hacer, sino también por cómo deberían relacionarse las personas con estos sistemas.