Cuánto tarda WhatsApp en revisar una cuenta suspendida y cómo pedir la activación

Cuando WhatsApp suspende una cuenta, la plataforma indica que la revisión se completa en un plazo de 24 horas, que empieza a correr cuando el usuario presenta la solicitud y no cuando se produce el bloqueo.

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Ese detalle cambia la espera: la revisión no arranca sola, hay que pedirla, y sin ese paso no hay plazo que contar. Conocer el procedimiento y los motivos habituales de suspensión ayuda a actuar rápido y a evitar que el problema se repita.

Cómo pedir la revisión

El proceso empieza al abrir WhatsApp, donde aparece la opción para solicitar una revisión. Al presentar la apelación, cada solicitud cubre un solo número de teléfono, y para consultar el estado hay que volver a abrir la aplicación.

Si la opción de solicitar la revisión no aparece, el bloqueo es definitivo y no puede apelarse. Contactar a WhatsApp por vías externas o desde otra cuenta no acelera el trámite ni cambia la decisión.

Por qué se suspenden las cuentas

Entre los motivos figuran el spam, el fraude y las conductas que comprometen la seguridad, además del envío masivo o automático de mensajes y la suplantación de identidad. También se sancionan la difusión de información falsa, las amenazas, el acoso y los mensajes de odio.

Otras causas son la vulneración de privacidad o propiedad intelectual, los intentos de acceso no autorizado, la creación automatizada de perfiles, la reventa del servicio y los reportes fraudulentos o sin fundamento.

Cómo evitar una suspensión

La plataforma recomienda cuidar el dispositivo y la cuenta, y reportar de inmediato cualquier uso no autorizado o falla de seguridad. También conviene evitar el spam, las estafas, los mensajes masivos automatizados y cualquier contenido que incumpla las normas.

Entre las medidas de seguridad figura activar la verificación en dos pasos con una contraseña extensa, una barrera adicional frente a quien intente acceder a la cuenta sin autorización.