¿Cuándo llegan? Apple pisa el acelerador con el chip M6 para las MacBook Pro e iMac

Apple presentó la MacBook Pro de 14 pulgadas y la iMac, ambas con chip M6: reservas desde el 28 de octubre y venta el 6 de noviembre en México. El M6 dejó de ser rumor. Apple lo estrena en dos equipos, con un proceso de 2 nanómetros y la IA local como argumento central. La pregunta es si el salto justifica el cambio, sobre todo para quien ya tiene una generación reciente.

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Fechas y precios del Mac con M6

Las reservas abren el 28 de octubre y los equipos se venden desde el 6 de noviembre. En México, la MacBook Pro parte de 44.999 pesos mexicanos (16 GB y 1 TB) y la iMac, de 35.999 pesos mexicanos (16 GB y 256 GB).

En otros mercados, la iMac arranca en 1.499 dólares en Estados Unidos y la MacBook Pro, en 2.329 euros, 100 euros más que el modelo anterior. Son precios de esos países. La disponibilidad en la Argentina no está clara.

Qué trae el chip M6

El M6 tiene CPU y GPU de 12 núcleos, con aceleradores neuronales en cada núcleo de la GPU, un Neural Engine de 16 núcleos doble y 170 GB/s de ancho de banda de memoria. Los dos equipos traen Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y macOS 27.

La MacBook Pro mantiene el cuerpo del modelo anterior, con pantalla Liquid Retina XDR y hasta 24 horas de batería, según Apple. La iMac conserva la pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas, llega en siete colores y suma un SSD que la compañía describe como el doble de rápido.

Cuánto mejora realmente

Las cifras son promesas de Apple y no hay pruebas independientes. La MacBook Pro rinde hasta 30% más y hasta 25% más en tareas de IA que con el M5. La iMac promete hasta cinco veces más IA local que la versión con M4.

El patrón es claro: el salto grande está en la IA y no en la potencia bruta. Quien ya tiene una MacBook Pro con M5 recibe una mejora moderada en un equipo de diseño casi idéntico. La compra se justifica más desde un M4 o un Mac con Intel.