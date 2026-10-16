¿Cuándo y dónde es? Todo sobre la tercera edición del TENT Creator Summit en Buenos Aires

La tercera edición del evento reunirá a influencers, streamers, empresarios y referentes de la tecnología y el entretenimiento

El TENT Creator Summit 2026 se realizará el próximo 27 de octubre en BA Ferial, Costa Salguero, con más de 150 speakers invitados y cuatro escenarios dedicados a la industria de los creadores de contenido. La tercera edición del evento reunirá a influencers, streamers, empresarios y referentes de la tecnología y el entretenimiento para analizar las tendencias de la economía de los creadores, las nuevas plataformas digitales y las oportunidades de monetización.

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El encuentro formará parte de Tecweek 2026, una iniciativa que durante 12 días conectará a emprendedores, empresas, startups, universidades, inversores y referentes internacionales en torno a la innovación, la creatividad y la tecnología. Entre los participantes confirmados de TENT se encuentran Coscu, Momo, Santiago Bilinkis, Sofi Martínez, Chino Leunis, Eial Moldavsky, Nacho Elizalde, Lizardo Ponce y Luquita Rodríguez, además de representantes de medios digitales como Luzu, Posta y La Fábrica.

TENT Creator Summit 2026: qué actividades habrá

La agenda de esta edición incluirá paneles, talleres, workshops y presentaciones distribuidos en cuatro escenarios. Los contenidos estarán orientados a las principales transformaciones de la industria: desde la construcción de una comunidad y el desarrollo de una marca personal hasta la creación de empresas, las estrategias de comunicación y los modelos de negocio vinculados con la economía de los creadores.

También participarán referentes de plataformas como Meta, YouTube, TikTok, Spotify y Twitch, que tendrán propuestas en los escenarios y espacios del evento, con la presencia de ejecutivos locales y regionales.

Entre las actividades destacadas estará el Visa Creator Market, un mercado en el que creadores argentinos ofrecerán productos de distintas categorías, como belleza, gastronomía, indumentaria y deporte.

La monetización tendrá un lugar central en la programación. Marcas, agencias y plataformas compartirán información y novedades sobre las posibilidades comerciales para los creadores. En ese marco, el programa de Afiliados y Creadores de Mercado Libre contará con un espacio específico para que los interesados puedan registrarse y producir contenido durante la jornada.

La propuesta se completará con activaciones de marcas, espacios de streaming y estudios en vivo, encuentros rápidos con especialistas de la industria y experiencias pensadas para generar contenido en el lugar.

Coscu volverá a estar presente en el TENT Creator Summit.

Más de 7.000 asistentes en la edición anterior

La edición anterior de TENT convocó a más de 7.000 personas, incluidos 3.500 creadores de contenido, y reunió a más de 150 speakers internacionales. La programación incluyó 40 paneles, talleres y workshops, además de 50 activaciones de marcas y plataformas.

A lo largo de sus tres ediciones, el encuentro también consolidó una comunidad integrada por más de 1.500 ejecutivos de marcas, 1.500 representantes de agencias, 200 ejecutivos de plataformas, 500 periodistas y 500 emprendedores.

Para 2026, la organización espera superar los 4.000 creadores de contenido y volver a reunir a los principales actores del sector en una jornada que combinará formación, networking y oportunidades comerciales.