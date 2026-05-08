Cualquier idioma en tiempo real: cómo usar el Live Translate de Google

Fuente: Gestión.

La función combina escucha, transcripción y reproducción de voz en ambos idiomas de forma simultánea. El sistema identifica de forma automática pausas conversacionales, acentos y entonaciones para alternar entre los dos idiomas sin interrupciones. El motor detrás de todo es Gemini, la inteligencia artificial de Google.

Cómo activar la Traducción instantánea

El proceso es simple y lleva menos de un minuto:

Abrí la app Google Translate en tu celular (Android o iPhone). En la parte inferior, tocá "Traducción instantánea". Elegí los dos idiomas de la conversación. Seleccioná el modo que mejor se adapte a tu situación.

El micrófono detecta automáticamente cuándo se detiene un idioma y empieza el otro. No hace falta tocar ningún botón entre frases.

Los tres modos disponibles

Google ofrece distintas formas de usar la función según el contexto. El modo Escucha —solo disponible con auriculares conectados— traduce lo que escuchás directamente a tus oídos. Es ideal en situaciones donde no es posible mirar el teléfono con frecuencia, como en transporte público o mientras caminás. La traducción conserva el tono y la entonación original del hablante.

El modo Conversación traduce en voz alta a través de los altavoces o auriculares del celular. Las traducciones se reproducen en voz alta y cada persona habla por turnos. Es la opción ideal para situaciones cara a cara con una sola persona. El modo Cara a cara divide la pantalla del celular en dos mitades, una para cada idioma. En ese modo, la pantalla muestra la transcripción de ambos interlocutores al mismo tiempo, lo que resulta útil cuando ninguno de los dos lleva auriculares.

También funciona con la cámara

Para carteles, menús y textos escritos existe otra opción dentro de la misma app. Tocá el ícono de cámara en la pantalla principal, apuntá al texto que querés traducir y la app superpone la traducción directamente sobre el original en tiempo real, sin necesidad de escribir nada.

Cuándo es más útil

La función sirve como puente entre personas de diferentes nacionalidades en viajes grupales, y también es útil en contextos profesionales como reuniones internacionales o ferias comerciales, donde la fluidez en la comunicación puede marcar la diferencia. No reemplaza a un intérprete profesional en contextos formales o legales, pero para conversaciones cotidianas en viajes, trámites o reuniones informales es más que suficiente.