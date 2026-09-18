El contundente pronóstico de los jóvenes sobre el impacto que tendrá la inteligencia artificial en el mercado laboral

Preguntale a un joven mexicano qué va a pasar con el trabajo en las próximas dos décadas, y la respuesta probablemente sea distinta a la de sus padres. Un estudio global recién publicado midió esa diferencia con precisión, y el resultado marca una de las brechas generacionales más amplias del planeta.

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Según el Pew Research Center, el 51% de los mexicanos de entre 18 y 34 años cree que la inteligencia artificial va a reducir la cantidad de empleos disponibles en el país durante los próximos 20 años. Entre los mayores de 50, esa proporción cae al 30%. La diferencia de 21 puntos porcentuales fue la cuarta más amplia entre los 37 países que participaron del relevamiento, y triplicó la brecha generacional registrada en Estados Unidos.

Un país menos pesimista que el promedio mundial

El estudio se basó en 42.151 entrevistas realizadas en 36 países entre febrero y mayo de este año, más una medición separada en Estados Unidos. Tomando a toda la población adulta mexicana, el 44% anticipa menos puestos de trabajo por la IA, mientras que apenas un 9% cree que la tecnología va a generar más empleo. Con ese número, México quedó dos puntos por debajo de la mediana global (46%) y se ubicó como el segundo porcentaje más bajo entre los países latinoamericanos analizados, detrás de Brasil.

El miedo al empleo no se traduce en miedo a la desigualdad

Un dato llamativo del informe es que la preocupación laboral no se repite de la misma forma cuando se pregunta por la distribución de la riqueza. Aunque el 44% de los mexicanos espera menos empleos, solo el 13% cree que la IA va a ampliar la brecha entre ricos y pobres, una diferencia de 31 puntos entre ambas respuestas. Apenas el 5% piensa que la tecnología podría achicar esa desigualdad, y casi la mitad de la población, el 48%, directamente no sabe qué esperar en ese frente.

Saber más de IA no calma la inquietud

El nivel de información también juega un rol: el 39% de los jóvenes mexicanos dijo haber escuchado o leído mucho sobre inteligencia artificial, contra apenas el 6% de los mayores de 50. Lejos de tranquilizar, ese mayor conocimiento parece ir de la mano con una percepción más aguda del riesgo: en el promedio de los 37 países relevados por Pew, estar más informado sobre IA no reduce el temor a perder el trabajo, sino que lo vuelve más preciso.