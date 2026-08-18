Comienza juicio a Meta que podría transformar Facebook e Instagram

Meta se enfrenta a un juicio histórico en un tribunal federal en EEUU

Por Diana Novak ​Jones

18 ago (Reuters) - Una coalición de estados que demandó a Meta Platforms alegando que Facebook e Instagram se ‌diseñaron de forma ‌que perjudican la salud mental de los jóvenes comenzó a exponer sus argumentos el martes en una corte federal de California, en un juicio que podría transformar algunas de las aplicaciones más populares del planeta.

Los abogados de California, Colorado, Kentucky y Nueva ​Jersey, que encabezan ⁠un grupo bipartidista de 29 estados, pronunciarán sus ‌alegatos iniciales ante un jurado de ocho ⁠personas en Oakland, California.

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Se espera ⁠que los miembros del jurado emitan un veredicto consultivo, pero será la juez federal de distrito Yvonne González ⁠Rogers quien determine la responsabilidad de Meta. ​Si la considera responsable, Rogers podría ‌imponer sanciones civiles y ordenar ‌cambios en Facebook e Instagram.

El juicio abordará las ⁠denuncias de los cuatro estados, según las cuales Meta diseñó Facebook e Instagram para crear adicción en niños y adolescentes, lo que provocó daños ​como ansiedad, ‌depresión e incluso suicidio, y engañó a los consumidores sobre la seguridad de las plataformas.

También se abordarán las acusaciones de los 29 estados de que Meta infringió la ley federal ⁠al recopilar y utilizar de forma indebida datos personales de menores mientras estos utilizaban sus plataformas.

Se espera que los abogados de Meta expliquen al jurado que la empresa ha realizado un enorme esfuerzo para garantizar la seguridad de los niños en Internet. Meta asegura que ‌no realizó declaraciones engañosas sobre la seguridad y que los estados no han demostrado que sus residentes hayan sufrido daños.

Se espera que testifiquen el cofundador y presidente ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, y el director ‌de Instagram, Adam Mosseri. Está previsto que el juicio dure seis semanas.

Los fiscales generales aún no han concretado ‌las sanciones, pero ⁠en una vista celebrada la semana pasada indicaron que la cuantía podría rondar los ​200.000 millones de dólares, lo que equivale a unos tres años de beneficios después de impuestos de Meta.

(Escrito porJonathan Stempel; editado en español por Carlos Serrano)