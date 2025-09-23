El regulador chino cita a ByteDance y a plataformas de Alibaba por infracciones de contenido

FOTO DE ARCHIVO: Carteles de Bytedance y su aplicación agregadora de noticias Jinri Toutiao aparecen en sus oficinas de Pekín

El regulador del ciberespacio chino convocó a Toutiao, la plataforma de noticias de ByteDance, y a UCWeb, el operador de navegadores de Internet de Alibaba, por infracciones de contenido, en medio de una ofensiva gubernamental contra el comportamiento de los usuarios en línea.

Ambas plataformas fueron sancionadas recientemente por contenidos que "perturbaban el orden del ecosistema en línea", informó el martes la Administración del Ciberespacio de China (CAC) en dos comunicados separados, mencionando en ambos que las sanciones incluían "estrictas medidas disciplinarias contra el personal responsable".

La CAC lanzó el lunes una campaña nacional de dos meses para frenar cualquier contenido en línea que promueva sentimientos violentos u hostiles en la sociedad, la última iniciativa en el objetivo de años del regulador de crear un ciberespacio chino "limpio y sano", libre de sentimientos negativos o críticos y que ensalce también los valores socialistas del gobernante Partido Comunista.

Se consideró que Toutiao había permitido que aparecieran "contenidos nocivos" en sus listas de tendencias y otros lugares, mientras que UCWeb fue acusada de "permitir que fuentes no autorizadas y medios de comunicación no convencionales inundaran su lista principal de temas destacados con entradas relacionadas con casos y acontecimientos extremadamente delicados y malintencionados", según la CAC.

Las infracciones de contenido en UCWeb "afectaban a temas como el ciberacoso y la privacidad de los menores", según el regulador.

Ambos comunicados concluyeron con la promesa de la CAC de "blandir la 'afilada espada' de la ley en línea" para crear un "ciberespacio limpio y saludable".

Toutiao, por su parte, acogió con satisfacción la medida reguladora y se comprometió a crear un grupo de trabajo e intensificar sus esfuerzos para "combatir los contenidos no conformes y el troleo malintencionado".

La semana pasada, la CAC adoptó medidas similares contra importantes plataformas, como la aplicación de videos cortos Kuaishou, el sitio de micromensajería Weibo y Xiaohongshu, también conocida como RedNote, por infracciones de contenido.

La preocupación por los sentimientos negativos ha aumentado este año debido a las dificultades de la economía china, mientras que el desempleo juvenil sigue siendo un problema acuciante.

Por otra parte, otros organismos reguladores chinos han empezado a aumentar su vigilancia sobre otras partes del extenso sector privado del país.

El organismo chino de vigilancia del mercado dijo el martes que había convocado a la plataforma de servicios de carga Huolala para ordenarle que "cumpliera estrictamente" la ley antimonopolio.

Cuatro días antes, inició una investigación sobre Kuaigou, una plataforma de comercio electrónico del proveedor de servicios de retransmisión en directo Kuaishou, por presuntas infracciones de la ley china de comercio electrónico.

Con información de Reuters