China ordena a las entidades que no colaboren con la investigación de la UE sobre JD.com

Imagen de archivo de empleados trabajando mientras los paquetes se desplazan por cintas transportadoras en el centro de clasificación de JD.com en Pekín, China.

China afirmó el miércoles que la investigación de la Unión ‌Europea sobre ‌el gigante chino del comercio electrónico JD.com constituye una "jurisdicción extraterritorial indebida" y ordenó a las entidades que no apliquen ni colaboren con el proceso.

La orden del Ministerio de ​Justicia supone ⁠la segunda vez que China ‌invoca su normativa contra las "medidas ⁠de jurisdicción extraterritorial ⁠ilegales". Introducida en abril, la normativa amplió el abanico de herramientas de presión ⁠económica de Pekín en un ​contexto de tensiones con ‌socios comerciales como ‌la Unión Europea.

La Comisión Europea abrió ⁠en mayo una investigación sobre la oferta de 2.500 millones de dólares de JD.com por el ​minorista ‌alemán de electrónica Ceconomy , alegando que podría haber recibido subvenciones extranjeras que distorsionaran el mercado del bloque.

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La investigación de la ⁠UE exigió a una entidad china información "excesiva e innecesaria" procedente del interior de China, según afirmó el Ministerio de Justicia chino en un comunicado separado, en el que calificó dicha ‌exigencia de "grave violación del Estado de Derecho internacional".

"Si la UE persiste en sus acciones unilaterales, China tomará medidas de represalia de forma resuelta y ‌de conformidad con la ley", afirmó el ministerio.

China emitió una orden similar ‌en mayo ⁠contra una investigación de la UE sobre la empresa ​de seguridad china Nuctech.

Con información de Reuters