China insta a respetar la soberanía digital en la carrera por la inteligencia artificial

FOTO DE ARCHIVO. Personas visitan la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) en Shanghái, China

China instó el miércoles a respetar la ‌soberanía digital ‌de cada país, tras conocerse un informe según el cual Estados Unidos pediría a los países que se decantaran por ​un bando ⁠en la carrera por ‌la inteligencia artificial con ⁠Pekín.

China se ⁠opone a tomar partido y a formar bandos en materia ⁠de IA, según Lin ​Jian, portavoz del ‌Ministerio de Asuntos ‌Exteriores, en una rueda ⁠de prensa habitual.

Estados Unidos se está preparando para comunicar a decenas ​de ‌países que deben tomar partido en la carrera por la inteligencia artificial con China, advirtiéndoles ⁠de que quedarán excluidos de una coalición de IA liderada por EEUU si también se adhieren al marco competidor de Pekín, según un ‌funcionario estadounidense y un borrador interno al que ha tenido acceso Reuters.

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"Cada país tiene derecho a elegir a ‌sus socios en función de sus condiciones nacionales y ‌sus necesidades ⁠de desarrollo", dijo Lin.

Con información de Reuters