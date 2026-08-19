China insta a respetar la soberanía digital en la carrera por la inteligencia artificial

China instó el miércoles a respetar la soberanía digital de cada país, tras conocerse un informe según el cual Estados Unidos pediría a los países que se decantaran por un bando en la carrera por la inteligencia artificial con Pekín.
China se opone a tomar partido y a formar bandos en materia de IA, según Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una rueda de prensa habitual.
Estados Unidos se está preparando para comunicar a decenas de países que deben tomar partido en la carrera por la inteligencia artificial con China, advirtiéndoles de que quedarán excluidos de una coalición de IA liderada por EEUU si también se adhieren al marco competidor de Pekín, según un funcionario estadounidense y un borrador interno al que ha tenido acceso Reuters.
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"Cada país tiene derecho a elegir a sus socios en función de sus condiciones nacionales y sus necesidades de desarrollo", dijo Lin.
Con información de Reuters