¿Chau al dólar en la PS Store? Los países de Latinoamérica donde ya se puede pagar en moneda local

Durante años, comprar un juego o una suscripción en la PlayStation Store significó lidiar con precios en dólares que después había que traducir mentalmente a la moneda de cada país. Eso está empezando a cambiar, y la lista de países beneficiados sigue creciendo.

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Sony viene avanzando con una migración que reemplaza los precios en dólares por la moneda local en varios mercados de la región, y ya confirmó las próximas fechas para sumar a dos países más.

Los países que ya cambiaron y los que se suman en octubre

México, Honduras y Nicaragua fueron los primeros en dejar atrás el dólar, con la migración ya completada desde agosto. Ahí los usuarios ven los precios directamente en pesos mexicanos, lempiras y córdobas, sin tener que hacer ninguna conversión.

Chile y Colombia son los próximos en la fila: el cambio está programado para el 5 al 8 de octubre, un lapso en el que la PlayStation Store va a estar fuera de servicio y no se van a poder hacer compras ni recargar el monedero virtual.

Qué cambia realmente para el usuario

Más allá de lo simbólico, el cambio tiene un impacto directo en cómo se ven los precios: juegos, complementos y suscripciones van a mostrarse en la moneda de cada país, lo que evita la confusión de calcular a mano cuánto sale algo en dólares.

El punto más polémico son los tipos de cambio que fijó Sony para hacer esa conversión. En Colombia, por ejemplo, la compañía estableció una tasa de 4.000 pesos por dólar, muy por encima del valor real que ronda los 3.140. Algo similar pasa en México, donde el tipo de cambio aplicado es de 20,5 pesos, mientras que el oficial está más cerca de los 17,50.

Qué pasa con el resto de la región

Países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay todavía no tienen confirmación de que vayan a sumarse a este esquema de moneda local, así que por ahora siguen pagando en dólares.

El panorama regional ya venía siendo desparejo: Brasil opera hace tiempo en reales, mientras que Ecuador y El Salvador directamente tienen el dólar como moneda oficial, así que para esos países el cambio no representa ninguna diferencia.