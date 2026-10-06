ChatGPT sumó un probador virtual de ropa con inteligencia artificial para ver cómo te queda la prenda antes de comprar

Comprar ropa online siempre tuvo el mismo problema: no hay forma de saber cómo va a quedar puesta. OpenAI intenta resolverlo con una función llamada Try On, que genera una imagen de la persona usando la prenda elegida y la deja integrada directamente en las búsquedas de compra de ChatGPT.

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El detalle que más conviene mirar, sin embargo, no es la comodidad, sino qué pasa con las fotos que se suben. Por defecto, las imágenes cargadas desde una cuenta personal pueden usarse para entrenar los sistemas de la compañía, salvo que el usuario desactive esa opción.

Cómo se usa el probador

El procedimiento es simple: se elige una prenda dentro de los resultados de compra, se toca el botón Try On y se sube una selfie o una foto de cuerpo completo. ChatGPT devuelve una representación de cómo se vería la persona con esa ropa. También acepta capturas de pantalla de prendas de otros sitios web.

La función se apoya en ChatGPT Images 2.5, el modelo de imágenes lanzado en septiembre. Las imágenes generadas se guardan en una biblioteca personal, y hay un apartado de Favoritos para marcar los productos que interesan.

Lo que no está claro todavía

El lanzamiento se anunció como global el 1 de octubre, pero no se precisa en qué países ni en qué planes está habilitada la función, y tampoco se detallan acuerdos con marcas o tiendas concretas. Para residentes en la Argentina, esto significa que conviene verificar la disponibilidad antes de dar por hecho que ya se puede usar.

Hay además un antecedente que ayuda a leer el movimiento: la función de pago instantáneo que OpenAI lanzó antes no tuvo el rendimiento esperado. Una lectura posible, que no está confirmada, es que el probador busca empujar la compra dentro del chat. Sea como sea, quien lo use debería decidir con conciencia si prefiere dejar sus fotos disponibles para entrenamiento.