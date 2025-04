Kingston redefine la velocidad para aventureros y gamers con su nueva generación de tarjetas Canvas GO! Plus G4

Kingston presentó la nueva generación G4 de sus tarjetas SD y microSD Canvas GO! Plus.

El gigante tecnológico Kingston Technology Company, reconocido a nivel mundial por su liderazgo en productos de memoria y soluciones de tecnología, ha elevado una vez más el estándar con el anuncio de su más reciente innovación: la nueva generación G4 de sus tarjetas SD y microSD Canvas GO! Plus. Diseñadas meticulosamente para satisfacer las demandas de los espíritus aventureros que buscan inmortalizar cada instante perfecto, ya sea a través de sus cámaras de acción o drones, y para los gamers móviles que exigen un rendimiento superior para conservar sus partidas de alta calidad, estas tarjetas prometen una experiencia fluida y sin interrupciones.

En un mercado donde la velocidad y la eficiencia son cruciales, las nuevas tarjetas Kingston Canvas GO! Plus irrumpen con velocidades de transferencia ultra rápidas que alcanzan hasta los 200MB/s. Esta característica revolucionaria agiliza significativamente el flujo de trabajo, permitiendo a los usuarios optimizar su tiempo y dedicarlo a lo que realmente importa: capturar y crear momentos inolvidables. Ya no habrá esperas tediosas al descargar archivos pesados o transferir videos 4K; la velocidad de la Canvas GO! Plus G4 redefine la productividad en movimiento.

Características destacadas de la generación G4 de tarjetas SD y microSD de Kingston

Optimizadas para cámaras de acción y drones

Para los amantes de la adrenalina y los creadores de contenido aéreo, las clasificaciones de velocidad U3 y V30 garantizan una grabación de video 4K Ultra-HD fluida e ininterrumpida. Incluso en los escenarios de actividad más intensa, donde cada segundo cuenta, la Canvas GO! Plus G4 asegura la captura de imágenes nítidas y sin cortes, preservando la emoción del momento con una calidad excepcional.

Experiencia mejorada de juegos móviles

Los gamers móviles, una comunidad en constante crecimiento y con altas exigencias de rendimiento, encontrarán en la clase de rendimiento de la aplicación A2 un aliado fundamental. Esta especificación se traduce en tiempos de carga de aplicaciones notablemente más rápidos y una jugabilidad perfecta en smartphones y tablets. Los frustrantes retrasos y las interrupciones en medio de la acción serán cosa del pasado, dando paso a una experiencia de juego inmersiva y sin fisuras, dondequiera que la aventura virtual los lleve.

Compatibilidad versátil

Pensando en la flexibilidad y la adaptabilidad a diversos dispositivos, la Canvas GO! Plus ofrece la opción de un adaptador SD. Esta característica amplía su compatibilidad, haciéndola utilizable en una amplia gama de dispositivos habilitados para SD, desde cámaras réflex digitales hasta notebooks, brindando una solución de almacenamiento confiable y de alto rendimiento para múltiples plataformas.

Ideal para una amplia gama de dispositivos

Kingston ha diseñado estas tarjetas pensando en la versatilidad de uso. Son la elección perfecta para dispositivos de videojuegos portátiles, drones de última generación, cámaras de acción robustas y una amplia variedad de dispositivos Android™, asegurando un rendimiento óptimo en cada uno de ellos.

Durabilidad y confiabilidad

Fiel al sello de calidad de Kingston, la Canvas GO! Plus G4 está construida para resistir diversas condiciones ambientales y de uso. Su durabilidad garantiza que los usuarios puedan confiar en sus tarjetas incluso en los entornos más exigentes, protegiendo sus valiosos recuerdos y archivos importantes.

Con esta significativa adición a su ya robusto portafolio de tarjetas de memoria, Kingston Technology reafirma su compromiso de mantenerse a la vanguardia de la innovación. La empresa continúa ofreciendo a usuarios de todo tipo productos de alta velocidad que facilitan sus tareas cotidianas, siempre manteniendo la calidad y la confiabilidad que caracterizan a la marca. Las nuevas tarjetas Canvas GO! Plus G4, con velocidades que alcanzan hasta los 200MB/s y capacidades impresionantes de hasta 1TB, se posicionan como una solución esencial para aquellos que buscan rendimiento, velocidad y confiabilidad en el almacenamiento de sus datos más preciados. Sin duda, un lanzamiento que resonará fuertemente en el mercado argentino, donde la demanda por tecnología de punta sigue en constante crecimiento.