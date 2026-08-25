Casio se renovó para siempre: cómo funciona la nueva herramienta para sincronizarlo con iOS y Android

Casio dio un paso histórico con el lanzamiento del F-B100W, un reloj que mantiene la estética retro y la simplicidad de los clásicos modelos digitales de la marca, pero que incorpora una novedad impensada hasta hace poco: la posibilidad de conectarse con celulares Android y iPhone. De esta manera, la compañía japonesa empieza a acercarse al mundo de los dispositivos inteligentes sin abandonar las características que hicieron famosos a sus relojes durante décadas.

El nuevo Casio F-B100W combina funciones tradicionales con herramientas propias de un smartwatch. El dispositivo puede sincronizarse con teléfonos mediante la aplicación de Casio, permite consultar información, configurar distintas opciones y hasta encontrar el celular haciendo que emita un sonido. Todo esto, además, con una autonomía aproximada de dos años gracias a su clásica pila reemplazable.

Un reloj clásico que se acerca al mundo de los smartwatches

Durante décadas, los relojes digitales de Casio se diferenciaron de los smartwatches por una propuesta mucho más sencilla. Mientras otras compañías transformaron el reloj de pulsera en una extensión del celular, con pantallas táctiles, aplicaciones y baterías que necesitan cargarse constantemente, la marca japonesa mantuvo una filosofía basada en la resistencia, la simplicidad y la autonomía.

El F-B100W empieza a romper parcialmente con esa tradición. A simple vista conserva el diseño característico de los relojes digitales clásicos de Casio, pero en su interior incorpora nuevas tecnologías que amplían sus posibilidades.

Entre ellas se encuentra un acelerómetro que permite contar los pasos diarios. El reloj también ofrece la posibilidad de establecer objetivos y seguir el progreso de la actividad realizada, una función habitual en los dispositivos inteligentes actuales.

Conexión con Android e iOS y una batería que dura dos años

La principal novedad del Casio F-B100W es su conectividad con smartphones Android e iOS. A través de la aplicación de la compañía, los usuarios pueden sincronizar información, consultar datos y modificar diferentes funciones del reloj directamente desde el teléfono.

Además, el dispositivo puede utilizarse para localizar el celular cuando no se sabe dónde quedó. Mediante esta función, el teléfono puede emitir un sonido para facilitar su ubicación.

La compañía japonesa empieza a acercarse al mundo de los dispositivos inteligentes.

El reloj también mantiene herramientas tradicionales como cronómetro, temporizador, calendario y hora mundial. Así, Casio busca combinar algunas de las funciones más útiles de los smartwatches con la experiencia de uso sencilla que caracteriza a sus modelos históricos.

Sin embargo, una de las principales diferencias frente a un smartwatch convencional sigue estando en la batería. El Casio F-B100W no utiliza una batería recargable, sino una pila de botón que puede reemplazarse y que, según la compañía, ofrece una autonomía aproximada de dos años.

El resultado es un dispositivo que queda a mitad de camino entre un reloj digital clásico y un smartwatch moderno. Casio no abandona su identidad, pero demuestra que sus modelos tradicionales también pueden adaptarse a la conectividad actual sin obligar a los usuarios a sumar otro dispositivo a la lista de aparatos que necesitan cargarse todos los días.