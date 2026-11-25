Si buscaste "casinos online Argentina legales", seguramente ya viste de todo: listas con decenas de sitios, bonos gigantes y sellos que prometen que "todo es legal". La realidad es más simple y, a la vez, más estricta: en Argentina no existe una licencia nacional de juego online. Que un casino sea legal significa que la provincia donde estás lo habilitó, con un dominio concreto y un acto administrativo que podés chequear.

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En esta guía lo revisamos por vos. Te mostramos cómo verificar un sitio en dos minutos, cuáles son los cinco casinos online legales que analizamos y en qué provincias está habilitado cada uno, y qué dice realmente la letra chica de sus bonos, en pesos y sin vueltas.

Los 5 mejores casinos online Argentina legales

BetWarrior: CABA, PBA, Mendoza y La Rioja - 100% hasta ARS 500.000 + 150 giros gratis (30 veces el depósito, 10 días) Betano: CABA, PBA y Mendoza - 100% hasta ARS 500.000 + 50 giros gratis (x25 sobre depósito + bono, 15 días) Codere: Solo CABA - bono de bienvenida de hasta ARS 525.000, según la promo vigente PlayUZU: Solo CABA - 50 giros gratis sin requisito de apuesta con tu primer depósito Betsson: CABA, PBA y Córdoba - PBA: 100% hasta ARS 600.000 + 200 giros gratis (35 veces el bono, 14 días)

+18. Bonos sujetos a los términos de cada operador y provincia. Entrá siempre por el dominio habilitado en la tuya.

Respuesta rápida: ¿qué casinos online son legales en Argentina?

Un casino online es legal en Argentina cuando figura en el padrón oficial del organismo de juego de tu provincia: LOTBA en la Ciudad de Buenos Aires, el IPLyC en la Provincia de Buenos Aires, el IPJyC en Mendoza o la Lotería de Córdoba, entre otros. Para comprobarlo, buscá el operador y el número de autorización en el pie del sitio y compará el dominio exacto con el listado oficial. Los cinco que analizamos en esta guía (BetWarrior, Betano, Codere, PlayUZU y Betsson) figuran en al menos un padrón provincial, pero cada uno vale solo en las jurisdicciones donde está habilitado.

Los bonos y los métodos de pago cambian según la provincia: entrá siempre por el dominio habilitado en la tuya.

Padrón por provincia: dónde están habilitados los casinos online Argentina legales

Esta es la tabla que nadie te muestra completa. La armamos cruzando los listados oficiales de cada organismo con el pie legal de cada sitio. Si tu provincia no aparece en la fila de una marca, esa marca no está habilitada para vos ahí, aunque tenga licencia en otra jurisdicción.

Marca Habilitado en Dominio oficial BetWarrior CABA (LOTBA, Disp. 1167/2021) · PBA (IPLyC) · Mendoza (IPJyC) · La Rioja (según ALEA) · Santa Fe: solo apuestas deportivas caba.betwarrior.bet.ar · betwarrior.bet.ar · mza.betwarrior.bet.ar Betano CABA (LOTBA, RESDI-2024-29-GCABA-LOTBA) · PBA (IPLyC) · Mendoza (IPJyC) www.betano.bet.ar · mza.betano.bet.ar Codere CABA (LOTBA, Disp. 359/2023) · Mendoza: figura en el IPJyC, pero Codere informa que cesó operaciones ahí · PBA: solo aspirante, sin licencia www.codere.bet.ar PlayUZU Solo CABA (LOTBA, Disp. 335/2023) www.playuzu.bet.ar Betsson CABA (LOTBA, Disp. 1166/2021) · PBA (IPLyC) · Córdoba (Lotería de Córdoba) · Santa Fe: apuestas deportivas (autorizada, aún no opera) www.betsson.com.ar · pba.betsson.bet.ar · cba.betsson.bet.ar

Para armarla consultamos el padrón de agencias de juego en línea de LOTBA, el listado de operadores autorizados de la Lotería bonaerense, las plataformas autorizadas por el IPJyC de Mendoza y los sitios oficiales de juego online en Córdoba, además del directorio de ALEA para el resto de las provincias.

Qué significa que un casino online sea legal en Argentina

No hay licencia nacional: cada provincia habilita

En Argentina el juego online se regula provincia por provincia. Cada jurisdicción tiene su propio organismo, sus propias reglas y su propio listado de operadores autorizados. En la Ciudad de Buenos Aires es la Lotería de la Ciudad (LOTBA), que hoy lista 11 agencias de juego en línea. En la Provincia de Buenos Aires es el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), que otorgó 7 licencias bajo la Ley 15.079 y su Decreto 181/19. En Mendoza es el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), con 7 plataformas autorizadas. En Córdoba, la Lotería de Córdoba.

Esto tiene una consecuencia práctica muy concreta: una habilitación de CABA no te cubre si vivís en Rosario, y una de Mendoza no sirve en Córdoba. Por eso, cuando un sitio te dice "somos legales en Argentina", la pregunta correcta es: ¿legal dónde, con qué dominio y con qué autorización?

Un caso que conviene conocer: Santa Fe adjudicó en 2026 licencias para apuestas deportivas en línea (Decreto 1004/2026), no para casino online. Que una marca opere apuestas deportivas en Santa Fe no significa que pueda ofrecerte slots o ruleta ahí.

El dominio .bet.ar: una pista, no una prueba

El dominio .bet.ar se creó para identificar a los operadores autorizados: según ALEA, para obtenerlo hay que ser un operador validado por un organismo regulador. La Lotería de la Provincia de Buenos Aires lo dice sin vueltas: "todos los sitios legales de apuestas terminan en .bet.ar".

Pero ojo con dos detalles. Primero, en CABA el padrón de LOTBA incluye dominios que no son .bet.ar, como www.betsson.com.ar y www.super7.com.ar. Segundo, una misma marca usa un subdominio distinto en cada provincia: caba.betwarrior.bet.ar, betwarrior.bet.ar, mza.betwarrior.bet.ar. Un .bet.ar es una buena señal, pero la prueba real es que ese dominio exacto figure en el listado oficial de tu provincia.

Geolocalización y domicilio: por qué jugás en la versión de tu provincia

Los sitios habilitados están obligados a operar solo dentro de su jurisdicción, y por eso te piden ubicación y documento. Betano, por ejemplo, exige activar la geolocalización y bloquea el juego si detecta una VPN. PlayUZU lo explica en sus términos: si tu domicilio verificado está en CABA podés jugar estés donde estés, pero si tu domicilio está fuera de la Ciudad, solo podés apostar cuando estás físicamente dentro de CABA.

Si un sitio te deja depositar sin pedirte DNI, sin validar tu ubicación y sin preguntarte en qué provincia vivís, no te está haciendo un favor: es una señal de que no está dentro de ninguna regulación argentina.

Cómo verificar en 2 minutos que un casino está habilitado (paso a paso)

Bajá hasta el pie del sitio. Un operador habilitado muestra la razón social, el CUIT y el número de autorización. Por ejemplo, el pie de PlayUZU dice que el sitio es operado por Biyemas S.A. - Skill on Net S.A.U. - UT "bajo permiso otorgado por LOTBA S.E. mediante DI-2023-335-GCABA-LOTBA". Abrí el padrón oficial de tu provincia. CABA: juegosegurolegal.gob.ar. Provincia de Buenos Aires: loteria.gba.gob.ar/juego-online. Mendoza: ipjyc.gob.ar/JEL/plataformas. Córdoba: loteriadecordoba.com.ar. Para el resto, el directorio de ALEA. Compará el dominio letra por letra. Los clones agregan una letra, un guion o cambian la terminación (.com, .net, .bet). Lo más seguro es entrar al casino directamente desde el enlace del padrón. Chequeá que haya canal de reclamo y autoexclusión. Los sitios habilitados muestran las líneas de ayuda de su jurisdicción y herramientas de límites y autoexclusión. Fijate que te pidan DNI y ubicación antes de jugar o retirar. Si no te verifican, no es un sitio regulado.

Qué buscar: razón social + número de disposición o resolución en el pie · dominio idéntico al del padrón · líneas de ayuda de tu provincia · verificación de identidad y ubicación.

Los 5 casinos online legales en Argentina que analizamos, uno por uno

Entre los casinos online legales en Argentina, elegimos cinco plataformas que figuran en padrones oficiales y las analizamos una por una: dónde están habilitadas, qué dominio usan, qué bonos ofrecen y cuáles son sus condiciones, cómo funcionan los pagos en pesos y qué distingue a cada operador. No usamos puntajes: te contamos los datos y la letra chica para que decidas vos.

Una habilitación vale solo en su jurisdicción. Los bonos y condiciones cambian según la provincia: entrá siempre por el dominio de la tuya.

1. BetWarrior: habilitado en CABA, PBA y Mendoza Interfaz de BetWarrior incluida en el material original.

¿Es legal BetWarrior en Argentina? Sí, en las provincias donde está habilitado. Figura en el padrón de LOTBA con la Disposición N° 1167/2021 (caba.betwarrior.bet.ar), en el listado del IPLyC de la Provincia de Buenos Aires (betwarrior.bet.ar) y en el de Mendoza (mza.betwarrior.bet.ar). ALEA también lo lista en La Rioja. En Santa Fe tiene autorización solo para apuestas deportivas.

Quién lo opera: en CABA, DISSON S.A. - BINBAIRES S.A. - UT (CUIT 30-71720487-1). En la Provincia de Buenos Aires, BINBAIRES S.A. - ONDISS S.A. - INTRALOT INTERNATIONAL LIMITED - UT (CUIT 30-71703475-5).

en CABA, DISSON S.A. - BINBAIRES S.A. - UT (CUIT 30-71720487-1). En la Provincia de Buenos Aires, BINBAIRES S.A. - ONDISS S.A. - INTRALOT INTERNATIONAL LIMITED - UT (CUIT 30-71703475-5). Bono de bienvenida de casino: 100% de tu primer depósito, hasta ARS 500.000, más 150 giros gratis. Condiciones para CABA y PBA:

Tenés que apostar 30 veces el valor del depósito para liberar el bono y sus ganancias, dentro de los 10 días posteriores a la acreditación.

El bono solo se juega en una lista de juegos habilitados (entre ellos Betwarrior Joker, Crazy Time y 9 Masks of Fire). Las slots cuentan al 100%; ruleta, blackjack y baccarat, al 10%. Los 150 giros se usan solo en Chilli Heat, Sweet Bonanza, Gates of Olympus, Joker's Jewels y Big Bass Bonanza, tenés 5 días para usarlos y lo que ganes con ellos tiene un requisito de 20 veces su valor. Tenés que elegir "Depositar con Bono" antes de depositar. Si pedís un retiro con un bono activo, el bono se cancela.

Pagos en pesos (CABA): depósitos por transferencia bancaria desde ARS 1.000 hasta ARS 3.000.000 por operación (puede tardar hasta 48 horas), y con tarjeta de débito o crédito a través de Mercado Pago (débito: mínimo ARS 1.000, máximo ARS 500.000). Los retiros van por transferencia a tu CBU o CVU, incluido el CVU de tu cuenta de Mercado Pago: mínimo ARS 1.000, máximo ARS 2.500.000, hasta 3 retiros por día .

depósitos por transferencia bancaria desde hasta por operación (puede tardar hasta 48 horas), y con tarjeta de débito o crédito a través de Mercado Pago (débito: mínimo ARS 1.000, máximo ARS 500.000). Los retiros van por transferencia a tu CBU o CVU, incluido el CVU de tu cuenta de Mercado Pago: . Lo que hace bien: es el único de los cinco que, en la Provincia de Buenos Aires, permite retirar en efectivo en sucursales físicas (Olavarría, Ezeiza y Los Polvorines), pidiendo el retiro por correo desde la cuenta registrada.

es el único de los cinco que, en la Provincia de Buenos Aires, permite (Olavarría, Ezeiza y Los Polvorines), pidiendo el retiro por correo desde la cuenta registrada. Lo que tenés que saber: según su propio centro de ayuda, los retiros quedan en revisión interna unas 48 horas y después pueden tardar hasta 5 días hábiles en llegar a tu banco.

2. Betano: habilitado en CABA, PBA y Mendoza Vista general de la interfaz de Betano.

¿Es legal Betano en Argentina? Sí, en tres jurisdicciones. Está en el padrón de LOTBA con la Resolución RESDI-2024-29-GCABA-LOTBA, en el listado del IPLyC de la Provincia de Buenos Aires (www.betano.bet.ar) y en el de Mendoza (mza.betano.bet.ar). No figura en Córdoba ni en Santa Fe.

Quién lo opera: en CABA, INSIPIA LTD, Sucursal Argentina; en la Provincia de Buenos Aires, INSIPIA LTD, Sucursal Argentina - Atlántica de Juegos S.A. - UT (CUIT 30-71831983-4); y en Mendoza, INSIPIA LTD, Sucursal Argentina - Desarrollos Maipú S.A. - UTE.

en CABA, INSIPIA LTD, Sucursal Argentina; en la Provincia de Buenos Aires, INSIPIA LTD, Sucursal Argentina - Atlántica de Juegos S.A. - UT (CUIT 30-71831983-4); y en Mendoza, INSIPIA LTD, Sucursal Argentina - Desarrollos Maipú S.A. - UTE. Bono de bienvenida de casino: 100% de tu primer depósito, hasta ARS 500.000, más 50 giros gratis si depositás ARS 10.000 o más. El rollover es de 25 veces el monto total (depósito + bono) y tenés 15 días para cumplirlo. Las slots cuentan al 100% para el rollover; los juegos de mesa y el casino en vivo, solo al 20%. Mientras el bono está activo, cada apuesta usa mitad saldo real y mitad bono. El depósito mínimo es de ARS 1.000 . Ojo: elegís una sola vez , al registrarte, entre el bono de casino y el deportivo (100% hasta ARS 500.000, x5 sobre depósito más bono, cuota mínima 1.80, 30 días). Si pedís un retiro antes de cumplir el rollover, el bono se cancela.

100% de tu primer depósito, hasta ARS 500.000, más 50 giros gratis si depositás ARS 10.000 o más. Pagos en pesos (declarados por el operador): Depósitos con CVU/Alias (ARS 500 a ARS 1.500.000), Mercado Pago (ARS 500 a ARS 700.000) , tarjeta de débito (ARS 500 a ARS 2.000.000), DEBIN (normalmente en 24 horas) y cupón de pago (ARS 500 a ARS 500.000). Retiros por transferencia CBU/CVU/Alias (ARS 500 a ARS 9.500.000) o Mercado Pago (ARS 500 a ARS 4.500.000) , con un plazo que Betano declara en unos 30 minutos.

Lo que hace bien: Mercado Pago sirve tanto para cargar como para cobrar, desde ARS 500.

Mercado Pago sirve tanto para cargar como para cobrar, desde ARS 500. Lo que tenés que saber: si solicitás un retiro sin haber apostado la totalidad de tu depósito, Betano puede aplicar cargos para cubrir los costes de la transacción, pedirte documentación adicional o incluso rechazar el retiro hasta que se cumplan las condiciones correspondientes.

3. Codere: habilitado en CABA Interfaz de Codere incluida en el documento original.

¿Es legal Codere en Argentina? Sí, en la Ciudad de Buenos Aires. Figura en el padrón de LOTBA con la Disposición N° 359/2023 (www.codere.bet.ar), y su pie legal cita los permisos DI-2021-238-GCABA-LOTBA y DI-2023-359-GCABA-LOTBA y aclara que "el ámbito de aplicación se circunscribe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". En la Provincia de Buenos Aires no tiene licencia: Iberargen S.A. y Codere Latam figuran solo en el registro de aspirantes a licenciatario de la Lotería bonaerense. En Mendoza, el IPJyC todavía lista m.mdz.codere.bet.ar, pero el propio sitio informa que Codere Online "ha cesado sus operaciones en la Provincia de Mendoza".

Quién lo opera: Codere Online Argentina S.A., del grupo internacional Codere.

Codere Online Argentina S.A., del grupo internacional Codere. Bono de bienvenida: el sitio anuncia un bono de hasta ARS 525.000 "según promoción vigente". La promo deportiva que publica Codere funciona así: Hacés un primer depósito de al menos ARS 1.000. Apostás el valor de tu depósito a cuota mínima 2,50. Recibís hasta ARS 350.000 en freebets para apuestas deportivas. Las condiciones de la parte de casino las ves en la sección Promociones: leelas antes de depositar.

el sitio anuncia un bono de hasta ARS 525.000 "según promoción vigente". La promo deportiva que publica Codere funciona así: Pagos en pesos (declarados por el operador): El sitio muestra Mercado Pago, AstroPay y transferencia bancaria entre sus métodos de pago. Los mínimos, máximos y métodos de retiro los ves en el cajero de tu cuenta.

Lo que hace bien: combina casino online, casino en vivo y apuestas deportivas en un mismo sitio, con mesas de ruleta temáticas inspiradas en el fútbol argentino.

combina casino online, casino en vivo y apuestas deportivas en un mismo sitio, con mesas de ruleta temáticas inspiradas en el fútbol argentino. Lo que tenés que saber: su habilitación vale solo en la Ciudad de Buenos Aires. Si vivís en otra provincia, no es una opción habilitada para vos, aunque veas su publicidad.

4. PlayUZU: habilitado solo en CABA (giros sin rollover) Vista de la interfaz de PlayUZU incluida en el material del cliente.

¿Es legal PlayUZU en Argentina? Sí, pero solo en la Ciudad de Buenos Aires. Figura en el padrón de LOTBA con la Disposición N° 335/2023 (www.playuzu.bet.ar), y su propio pie legal aclara que el permiso "se circunscribe en forma exclusiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". No figura en los listados de la Provincia de Buenos Aires, Mendoza ni Córdoba.

Quién lo opera: Biyemas S.A. - Skill on Net S.A.U. - UT (CUIT 30-71736396-1).

Biyemas S.A. - Skill on Net S.A.U. - UT (CUIT 30-71736396-1). Dónde podés jugar: si tu domicilio verificado está en CABA, podés jugar estés donde estés. Si vivís en otra provincia, solo podés apostar cuando estás físicamente dentro de la Ciudad.

si tu domicilio verificado está en CABA, podés jugar estés donde estés. Si vivís en otra provincia, solo podés apostar cuando estás físicamente dentro de la Ciudad. Bono de bienvenida: 50 giros gratis con tu primer depósito para el juego John Hunter and the Book of Tut con un valor de giro de $5. La regla que lo distingue está en su política: los giros gratis no tienen requisito de apuesta , así que lo que ganes con ellos se paga como dinero real (vencen a las 24 horas). Para calificar a cualquier recompensa tenés que depositar al menos ARS 1.000 . Otras recompensas, como "Extra UZU", sí tienen requisito: 60 veces su valor, salvo que la promo diga otra cosa.

50 giros gratis con tu primer depósito para el juego John Hunter and the Book of Tut con un valor de giro de $5. La regla que lo distingue está en su política: los giros gratis , así que lo que ganes con ellos se paga como dinero real (vencen a las 24 horas). Para calificar a cualquier recompensa tenés que depositar al menos . Otras recompensas, como "Extra UZU", sí tienen requisito: 60 veces su valor, salvo que la promo diga otra cosa. Pagos en pesos: tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias y billeteras virtuales, incluida Mercado Pago . Depósito mínimo ARS 1.000 y sin retiro mínimo . Para retirar tenés que haber depositado al menos una vez y subir tu DNI de los dos lados. El operador dice que busca procesar los retiros "en pocas horas".

tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias y billeteras virtuales, . Depósito mínimo y . Para retirar tenés que haber depositado al menos una vez y subir tu DNI de los dos lados. El operador dice que busca procesar los retiros "en pocas horas". Lo que hace bien: es la propuesta opuesta al "bono gigante con rollover alto": giros sin requisito de apuesta, un reintegro por juego (UZUplus) que el sitio presenta "sin condiciones" y un pozo semanal de premios de ARS 175.000.000, vigente del 4/3/26 al 3/3/27.

es la propuesta opuesta al "bono gigante con rollover alto": giros sin requisito de apuesta, un reintegro por juego (UZUplus) que el sitio presenta "sin condiciones" y un pozo semanal de premios de ARS 175.000.000, vigente del 4/3/26 al 3/3/27. Lo que tenés que saber: entrá siempre por playuzu.bet.ar. El sitio internacional playuzu.com no está habilitado en Argentina y figura en órdenes judiciales de bloqueo de La Pampa publicadas por ENACOM en 2024.

5. Betsson: habilitado en CABA, PBA y Córdoba Vista general de la página principal de Betsson.

¿Es legal Betsson en Argentina? Sí. En CABA figura en el padrón de LOTBA con la Disposición N° 1166/2021 y el dominio www.betsson.com.ar. En la Provincia de Buenos Aires, en el listado del IPLyC con pba.betsson.bet.ar. En Córdoba figura en el listado oficial de la Lotería de Córdoba con cba.betsson.bet.ar. En Santa Fe fue adjudicataria de una licencia de apuestas deportivas, pero aún no inician operaciones.

Quién lo opera (PBA): Casino de Victoria S.A. - Betsson Malta Holding Limited (UT).

Casino de Victoria S.A. - Betsson Malta Holding Limited (UT). Bono de bienvenida de casino (PBA): 100% de tu primer depósito, hasta ARS 600.000, más 200 giros gratis. Según las condiciones de la promo, el depósito mínimo es de ARS 500 y tenés que apostar 35 veces el monto del bono en casino dentro de los 14 días. Los giros se acreditan de a 20 por día durante 10 días en Tucanito, y cada tanda vence a las 24 horas.

100% de tu primer depósito, hasta ARS 600.000, más 200 giros gratis. Según las condiciones de la promo, el depósito mínimo es de ARS 500 y tenés que apostar 35 veces el monto del bono en casino dentro de los 14 días. Los giros se acreditan de a 20 por día durante 10 días en Tucanito, y cada tanda vence a las 24 horas. Pagos en pesos (PBA): depósitos con tarjeta de débito (Visa, Mastercard, Maestro), DEBIN, Mercado Pago, Pago Fácil, Cobro Express, Pago 24, Paysafecard y AstroPay, desde ARS 500. Los métodos y límites de retiro los ves en el cajero de tu cuenta.

depósitos con tarjeta de débito (Visa, Mastercard, Maestro), DEBIN, Mercado Pago, Pago Fácil, Cobro Express, Pago 24, Paysafecard y AstroPay, desde ARS 500. Los métodos y límites de retiro los ves en el cajero de tu cuenta. Lo que hace bien: torneos de casino con pozos grandes en pesos, como el "Súper Torneo de Giros" de ARS 262.500.000 repartidos en 3.000 premios.

torneos de casino con pozos grandes en pesos, como el "Súper Torneo de Giros" de ARS 262.500.000 repartidos en 3.000 premios. Lo que tenés que saber: en CABA el dominio habilitado es betsson.com.ar, no un .bet.ar. Es el mejor ejemplo de por qué conviene mirar el padrón y no solo la terminación del dominio.

Bonos de bienvenida: la letra chica en pesos

El número grande del banner casi nunca es lo que te llevás. Lo que define un bono son cuatro cosas: sobre qué se calcula el rollover, cuántos días tenés, si hay un tope de conversión y qué juegos cuentan.

Sitio Bono de casino Rollover Plazo Tope / restricción clave BetWarrior 100% hasta ARS 500.000 + 150 giros 30 veces el depósito 10 días Solo juegos habilitados; mesas al 10%; giros en 5 slots, ganancias x20 Betano 100% hasta ARS 500.000 + 50 giros x25 sobre depósito + bono 15 días Mesas y casino en vivo al 20%; 50 giros con depósito desde ARS 10.000 Codere Hasta ARS 525.000, según la promo vigente Apostar el depósito a cuota mín. 2,50 (deportes) Ver términos de la promo Hasta ARS 350.000 en freebets deportivas PlayUZU 50 giros gratis (John Hunter and the Book of Tut) Sin requisito en los giros 24 horas para usar los giros Depósito mínimo ARS 1.000 para calificar Betsson Hasta ARS 600.000 + 200 giros 35 veces el bono 14 días Giros: vencen a las 24 horas

Las condiciones pueden variar según el sitio provincial en el que te registres.

Rollover sobre el bono o sobre el depósito. No es lo mismo. Con un depósito de ARS 50.000 y ARS 50.000 de bono: en Betano, el x25 sobre depósito más bono te obliga a apostar ARS 2.500.000 en 15 días; en Betsson, 35 veces el bono da ARS 1.750.000 en 14 días; y en BetWarrior, 30 veces el depósito da ARS 1.500.000, pero en solo 10 días.

El tope de conversión. Algunos bonos limitan cuánto del saldo bonificado podés pasar a saldo real. Si hay tope, figura en los términos de la promo: leelo antes de depositar fuerte.

La contribución por juego. En BetWarrior, cada ARS 1.000 que apostás en ruleta o blackjack cuenta solo como ARS 100 para el rollover.

Retirar cancela el bono. En BetWarrior y Betano, pedir un retiro con un bono activo hace que pierdas el saldo bonificado. Tu depósito sigue siendo tuyo, pero el bono desaparece.

Elegir no tomar el bono también es una opción. Si no vas a jugar el volumen que pide el rollover en el plazo, jugar solo con tu dinero te deja retirar cuando quieras.

Pagos en pesos y Mercado Pago (resumen)

Los cinco operan en pesos argentinos y exigen que deposites y retires desde cuentas a tu nombre. Mercado Pago está presente, pero no funciona igual en todos:

Sitio Depósito con Mercado Pago Retiro a Mercado Pago Mínimo de retiro BetWarrior Con tarjeta de débito o crédito vía Mercado Pago Por transferencia a tu CVU de Mercado Pago ARS 1.000 Betano Sí (ARS 500 a ARS 700.000) Sí (ARS 500 a ARS 4.500.000) ARS 500 Codere Sí, según el sitio Consultá el cajero Consultá el cajero PlayUZU Sí (billetera Mercado Pago) Sí, según el operador Sin mínimo Betsson Sí (desde ARS 500) Consultá el cajero Consultá el cajero

Las condiciones pueden variar según el sitio provincial en el que te registres.

Antes de depositar, abrí el cajero del sitio y confirmá que el método sirva también para retirar, porque no siempre es así. Y si un método no aparece en el cajero de la versión de tu provincia, no lo uses a través de terceros: cargar saldo por medio de otra persona es justamente lo que hacen los "cajeros" ilegales.

Retiros: plazos y requisitos que declara cada sitio

Los tiempos de esta sección son los que declara cada operador en su sitio o centro de ayuda. No son mediciones propias.

Betano: declara retiros por transferencia o Mercado Pago en unos 30 minutos, desde ARS 500.

declara retiros por transferencia o Mercado Pago en unos 30 minutos, desde ARS 500. BetWarrior: unas 48 horas de revisión interna y luego hasta 5 días hábiles para que el dinero llegue a tu banco. Retiro mínimo ARS 1.000 y máximo ARS 2.500.000 por operación, hasta 3 por día. En PBA también podés retirar en efectivo en sucursal.

unas 48 horas de revisión interna y luego hasta 5 días hábiles para que el dinero llegue a tu banco. Retiro mínimo ARS 1.000 y máximo ARS 2.500.000 por operación, hasta 3 por día. En PBA también podés retirar en efectivo en sucursal. PlayUZU: sin monto mínimo de retiro y con el objetivo declarado de procesar los retiros "en pocas horas".

sin monto mínimo de retiro y con el objetivo declarado de procesar los retiros "en pocas horas". Codere y Betsson: no encontramos un plazo de retiro publicado en sus sitios. En ambos, el cajero de tu cuenta muestra los métodos y límites de cada opción. Revisalo antes de depositar.

En todos los casos, el primer retiro exige verificar tu identidad: DNI, datos que coincidan con la cuenta bancaria y, a veces, una selfie. Hacelo apenas abrís la cuenta, no cuando querés cobrar. Te ahorra el momento más frustrante del proceso.

Cómo detectar un casino ilegal o una estafa

Los sitios sin habilitación no se presentan como ilegales: copian logos, usan nombres parecidos y prometen bonos imposibles. Estas son las señales que tenés que mirar:

"Depositá para liberar tu retiro". Si para cobrar te piden un pago extra (una "comisión", un "impuesto", un "depósito de validación"), cortá ahí. Es el patrón típico de estafa. Un sitio habilitado puede pedirte que verifiques tu identidad o que apuestes lo que depositaste antes de retirar, pero no que hagas un depósito nuevo para liberar tu dinero.

Si para cobrar te piden un pago extra (una "comisión", un "impuesto", un "depósito de validación"), cortá ahí. Es el patrón típico de estafa. Un sitio habilitado puede pedirte que verifiques tu identidad o que apuestes lo que depositaste antes de retirar, pero no que hagas un depósito nuevo para liberar tu dinero. "Cajeros" por WhatsApp o Telegram. Te cargan saldo a cambio de una transferencia a una cuenta personal y después desaparecen o te piden más plata. Ningún sitio habilitado opera así. El IPJyC lo explica en su advertencia sobre juego ilegal y cajeros: el jugador no tiene ninguna herramienta de reclamo frente a la plataforma.

Te cargan saldo a cambio de una transferencia a una cuenta personal y después desaparecen o te piden más plata. Ningún sitio habilitado opera así. El IPJyC lo explica en su advertencia sobre juego ilegal y cajeros: el jugador no tiene ninguna herramienta de reclamo frente a la plataforma. Dominios clon y sitios internacionales parecidos. Una letra de más, un guion o una terminación distinta (.com, .net, .bet) alcanzan para que estés en otro sitio. Entrá siempre desde el enlace del padrón. Muchos de esos dominios terminan en las órdenes judiciales de bloqueo que publica ENACOM.

Una letra de más, un guion o una terminación distinta (.com, .net, .bet) alcanzan para que estés en otro sitio. Entrá siempre desde el enlace del padrón. Muchos de esos dominios terminan en las órdenes judiciales de bloqueo que publica ENACOM. Sellos y logos de clubes. Un logo se copia en segundos. El patrocinio de un club o un sello en el pie no reemplazan una entrada en el padrón oficial.

Un logo se copia en segundos. El patrocinio de un club o un sello en el pie no reemplazan una entrada en el padrón oficial. "Sin verificación" o "solo cripto". Si te dejan jugar sin DNI ni ubicación, no hay controles de edad ni de identidad, y tampoco tenés a quién reclamar.

Dónde denunciar: en CABA, la línea 147 de denuncias o irregularidades del juego. En la Provincia de Buenos Aires, la sección "Denuncia juego ilegal" de loteria.gba.gob.ar. En Córdoba, el 0800-555-0606. Guardá capturas, comprobantes y los datos de contacto que te dieron.

Las autoridades vienen actuando: en julio de 2026, una fiscalía especializada en ciberdelitos de San Isidro ordenó el bloqueo de 537 sitios de apuestas online ilegales, según informó la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

¿Es delito jugar en un casino no habilitado?

El artículo 301 bis del Código Penal castiga con prisión de 3 a 6 años a quien "explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare", por sí o a través de terceros, juegos de azar sin la autorización correspondiente. Lo incorporó el artículo 10 de la Ley 27.346, sancionada en diciembre de 2016. Es decir, apunta a quien organiza y explota el juego ilegal, no al jugador. Igual, cada provincia tiene sus propias normas contravencionales: no lo tomes como un permiso.

Que no sea delito para vos no significa que no tenga riesgos. En un sitio no habilitado no tenés un organismo argentino ante quien reclamar. El dominio puede quedar bloqueado de un día para el otro. Tu saldo depende de que el operador quiera pagarte. Y tus datos y tu dinero pasan por intermediarios que no conocés.

Qué cambia con la ley nacional de ludopatía y publicidad

El proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024. Desde entonces no fue tratado por el Senado. El 29 de octubre de 2026 el Senado aprobó por unanimidad una moción de preferencia para tratarlo en comisiones, y a principios de noviembre la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anunció que se debatiría en las próximas semanas. Todavía no fue votado en el Senado, y pierde estado parlamentario el 30 de noviembre de 2026 si no se sanciona antes, salvo que se lo incluya en sesiones extraordinarias. El texto aprobado por Diputados prohíbe la publicidad y los patrocinios de apuestas online, elimina los bonos de bienvenida, impide apostar con tarjeta de crédito y exige verificación biométrica de identidad y edad.

Mientras tanto, nada cambia para vos: la habilitación sigue siendo provincial y la forma de verificarla es la misma.

Juego responsable y mayores de 18

El juego online está prohibido para menores de 18 años, y los sitios habilitados están obligados a verificarlo. Pero el control más importante es el tuyo: el casino es entretenimiento, no una forma de ganar plata ni de recuperar pérdidas.

Herramientas que tenés que usar:

Límites de depósito, de pérdida y de tiempo: configuralos antes de tu primer depósito, desde el menú de juego responsable de tu cuenta.

configuralos antes de tu primer depósito, desde el menú de juego responsable de tu cuenta. Pausas o "tiempo fuera": te bloquean la cuenta por unas horas o días.

te bloquean la cuenta por unas horas o días. Autoexclusión: te excluye de los juegos habilitados de tu jurisdicción por un plazo inicial de 2 años. En CABA podés iniciarla desde el programa de autoexclusión de la Lotería de la Ciudad, y en la Provincia de Buenos Aires con los formularios del Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, que además tiene diez centros de atención gratuitos.

Señales de alerta: jugás más de lo que planeabas, apostás para recuperar lo que perdiste, pedís prestado para jugar, le escondés a tu familia cuánto jugás, o te ponés de mal humor cuando no podés jugar.

Dónde pedir ayuda:

Jurisdicción Línea Para qué Provincia de Buenos Aires 0800-444-4000 (gratuita) Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo de la Lotería de la Provincia Provincia de Buenos Aires 0800-222-5462 Salud mental y consumos digitales Ciudad de Buenos Aires 0800-666-6006 Línea de orientación por juego problemático (LOTBA) Ciudad de Buenos Aires 147 Denuncias o irregularidades del juego Nacional +54 9 11 4412-6745 (de 14:30 a 18 h) Jugadores Anónimos de Argentina Otras provincias Consultá el organismo de juego de tu provincia (IPJyC en Mendoza, Lotería de Córdoba, etc.) Programa de juego responsable provincial

Si sentís que perdiste el control, no esperes: llamar es gratis y confidencial. También podés sumarte a los grupos presenciales o virtuales de Jugadores Anónimos de Argentina, que no cobran cuotas.

Cómo registrarte y hacer tu primer depósito

Entrá desde el padrón oficial. Abrí el listado de tu provincia y hacé clic en el dominio del operador. Así evitás clones. Registrate con tus datos reales. Nombre, DNI, domicilio y correo tienen que coincidir con tus documentos y con la cuenta bancaria que vas a usar para cobrar. Activá la geolocalización. Los sitios habilitados la necesitan para confirmar que estás en la jurisdicción correcta. Apagá cualquier VPN. Verificá tu identidad enseguida. Subí tu DNI (de los dos lados) y lo que te pidan antes de depositar. Te va a ahorrar demoras en el primer retiro. Configurá tus límites. Hacelo antes de cargar saldo, desde la sección de juego responsable. Decidí si querés el bono, y activalo antes de depositar. En BetWarrior, por ejemplo, tenés que elegir "Depositar con Bono" antes de hacer la carga. En Betano elegís una sola vez, al registrarte, entre bono de casino y deportivo. Depositá desde una cuenta a tu nombre. Elegí el método en el cajero y confirmá el mínimo, el máximo y si sirve también para retirar.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los casinos online Argentina legales?

Son las plataformas habilitadas por el organismo de juego de tu provincia, siempre que entres por el dominio de tu jurisdicción. Si vivís en CABA, tenés las 11 agencias del padrón de LOTBA. En la Provincia de Buenos Aires, las 7 licencias del IPLyC. En Mendoza, las 7 plataformas del IPJyC. Revisá la tabla de padrones de esta guía.

¿Cómo saber si un casino online es legal en Argentina?

Mirá el pie del sitio (razón social y número de autorización), abrí el padrón oficial de tu provincia y compará el dominio exacto. Si no figura en el listado de tu jurisdicción, no está habilitado para vos.

¿Qué casinos legales online son confiables?

Los que están habilitados por un organismo provincial, te verifican identidad y ubicación, muestran líneas de ayuda y te dan herramientas de límites y autoexclusión. Ningún sitio es "100% seguro", pero en uno habilitado tenés a quién reclamar.

¿Puedo jugar en PlayUZU si no vivo en CABA?

Solo cuando estés físicamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Si tu domicilio verificado está en CABA, podés jugar desde cualquier lugar. Así lo establecen sus términos y condiciones, porque su permiso de LOTBA vale solo en la Ciudad.

¿Me pueden pedir un depósito para retirar mis ganancias?

Un sitio habilitado puede pedirte que verifiques tu identidad o que hayas apostado un porcentaje de lo que depositaste antes de retirar todo tu saldo. Pero si te piden un pago nuevo para "liberar" un retiro, es una señal de estafa: no deposites y denunciá.

¿Puedo cobrar con Mercado Pago?

En Betano sí: declara retiros a Mercado Pago desde ARS 500. En BetWarrior podés retirar por transferencia a tu CVU de Mercado Pago. PlayUZU acepta depósitos con Mercado Pago y no tiene retiro mínimo. En el resto, confirmalo en el cajero de tu provincia antes de depositar, porque que un método sirva para cargar no garantiza que sirva para cobrar.

¿Cuál es la mejor casa de apuestas online en Argentina?

Depende de tu provincia y de lo que busques: el mejor sitio para vos es uno habilitado donde vivís, con condiciones que puedas cumplir. Usá el top 5 del principio y la tabla de padrones para elegir.

Conclusión: cómo elegir entre los casinos online Argentina legales

No existe una única lista de casinos online legales en Argentina que sirva para todo el país: cada provincia habilita sus propias plataformas. Antes de registrarte, fijate que el sitio figure en el padrón de tu provincia, entrá por el dominio exacto y leé la letra chica del bono en pesos. Si cumple esas tres condiciones, estás frente a uno de los casinos online Argentina legales; si no, mejor seguí de largo.

Cómo hicimos esta guía: revisamos los padrones oficiales de LOTBA, el IPLyC, el IPJyC, la Lotería de Córdoba y el directorio de ALEA, el pie legal de cada sitio y los términos y condiciones publicados por cada operador. No hicimos depósitos de prueba: los plazos de retiro que mencionamos son los que declara cada operador. Los bonos y condiciones pueden cambiar y varían según la provincia. Transparencia: esta guía incluye enlaces de afiliados. Si te registrás a través de ellos, El Destape puede recibir una comisión, sin costo extra para vos. Solo incluimos operadores que figuran en el padrón oficial de al menos una jurisdicción argentina; entrá siempre por el dominio habilitado en tu provincia.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Prohibido para menores de 18 años.