Cambian las conversaciones en WhatsApp: la nueva función para modificar la interfaz que vas a poder enviar a tus contactos

Elegir un fondo lindo para un chat nunca sirvió de mucho si la otra persona seguía viendo la pantalla de siempre. WhatsApp está por cambiar esa lógica: en vez de una personalización que queda encerrada en cada teléfono, prueba una forma de que el diseño se comparta entre todos los que participan de la conversación.

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WABetaInfo encontró rastros de la función en la versión beta 26.37.10.16 para iOS, aunque todavía no llegó a los testers de TestFlight ni tiene fecha de estreno confirmada. La app viene de sumar, en una actualización reciente, categorías de temas visuales como fondos con movimiento (Live) o interfaces despojadas de adornos (Minimal), pero hasta ahora esos cambios eran de uso estrictamente individual.

El cambio de fondo, con opción de "invitar" al otro

Con la función en desarrollo, elegir un tema para un chat va a sumar un paso extra: decidir si ese diseño queda solo para uno o si se traslada automáticamente a la persona con la que se está chateando. Si se opta por compartirlo, el otro participante no tiene que aceptar nada ni tocar ningún botón: el fondo, los colores de burbuja y el estilo general aparecen directamente en su pantalla, con un aviso del sistema dentro del chat que indica quién hizo el cambio. Lo interesante es que esa sincronización no es definitiva: cualquiera de los dos puede volver a su propio diseño cuando quiera.

También sirve con fotos propias, no solo con temas prediseñados

La función no se limita a los paquetes visuales que ya trae la app. Va a permitir elegir una foto de la galería del celular y aplicarla como fondo compartido, junto con los colores de burbuja que la acompañan, algo pensado para chats con una identidad propia más allá de lo que ofrece el catálogo de WhatsApp.

Un mismo look para todo el grupo

La idea también apunta a las conversaciones grupales: quien elija compartir un diseño va a poder extenderlo a todos los integrantes del grupo a la vez, no solo a un contacto puntual. Cada miembro conserva la posibilidad de cambiarlo si prefiere otra estética, y el sistema avisa cuando alguien modifica la apariencia compartida.

La privacidad no cambia

Un detalle que probablemente tranquilice a más de uno: toda esta personalización, incluidas las fotos elegidas desde la galería, va a viajar protegida por cifrado de extremo a extremo, igual que los mensajes. Ni siquiera Meta va a poder ver qué fondo o qué imagen eligieron compartir los usuarios. Por ahora, la función sigue en fase de desarrollo interno, y todavía no está claro si su llegada a Android va a ser simultánea con la de iOS.