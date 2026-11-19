ASUS presentó Gallop, un robot humanoide diseñado para realizar tareas repetitivas en plantas industriales y demostrar que la inteligencia artificial puede ir más allá de las pruebas y demostraciones. Su primer desafío será empaquetar accesorios para placas madre en una fábrica de la compañía, con el objetivo de completar el trabajo en 20 segundos y alcanzar un 99,5% de precisión.

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El proyecto fue presentado por S.Y. Hsu, codirector ejecutivo de ASUS, durante una entrevista con CNBC. A diferencia de otros robots que se hicieron conocidos por bailar, doblar ropa o acomodar objetos, Gallop apunta a resolver una necesidad concreta: trabajar durante un turno completo y mantener los mismos estándares de calidad que un operario humano.

Cómo funciona Gallop y qué tareas puede realizar

El primer puesto de trabajo del robot está en una planta de fabricación electrónica de ASUS. Allí debe manipular y empaquetar 15 piezas pequeñas, muchas de ellas dentro de bolsas finas y transparentes. Se trata de una tarea que requiere precisión y destreza, especialmente por las dificultades que presentan los materiales flexibles para los sistemas de agarre convencionales.

Para aprender, Gallop atraviesa un proceso de entrenamiento dividido en cinco etapas. Primero utiliza modelos abiertos de inteligencia artificial capaces de comprender la interacción entre manos y objetos. Después observa a trabajadores especializados mediante pequeñas cámaras colocadas en sus cabezas, siempre con su consentimiento.

El entrenamiento continúa con simulaciones que permiten generar distintas variantes de una misma tarea y prácticas guiadas por un operador equipado con un visor de realidad virtual y guantes. Finalmente, el robot incorpora los datos obtenidos durante su funcionamiento para mejorar sus movimientos y resultados.

ASUS planea presentar Gallop a sus clientes en 2027.

La tecnología detrás del robot humanoide de ASUS

Gallop cuenta con una arquitectura de cuatro capas: un planificador que interpreta el entorno y organiza las tareas, un supervisor basado en inteligencia artificial que revisa las acciones, un sistema de habilidades para manipular objetos y una capa de control encargada de coordinar los movimientos y detener el equipo ante posibles problemas.

El procesamiento se realiza mediante un único NVIDIA Jetson AGX Thor, integrado con software estándar de robótica. ASUS desarrolla el cuerpo y las manos del humanoide, que incorporan percepción táctil, mientras que otros componentes, como los motores, provienen de proveedores especializados.

Actualmente, el equipo tiene una base fija y dos brazos. La próxima evolución incorporará ruedas para permitirle desplazarse dentro de las instalaciones.

Cuándo llegará Gallop al mercado

El programa comenzó a principios de 2026 y contempla nuevas etapas de desarrollo. ASUS planea presentar Gallop a sus clientes durante Computex 2027, realizar pruebas piloto ese mismo año y alcanzar su disponibilidad comercial en la segunda mitad de 2028.

Aunque la fabricación electrónica será su primer ámbito de aplicación, la compañía considera que los conocimientos adquiridos podrían trasladarse con el tiempo a hospitales y otros espacios de servicios.

ASUS sostiene que el objetivo no es reemplazar trabajadores, sino asumir tareas repetitivas y físicamente exigentes. La idea es que las personas puedan pasar a funciones de configuración, supervisión y mejora del sistema.