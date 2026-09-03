Avanza en el ranking nacional: la marca de celulares que ya es Top 3 en Argentina anunció sus próximos lanzamientos

Consolidarse entre las tres marcas de celulares más elegidas de la Argentina ya no le alcanza a Xiaomi. La compañía anunció una nueva etapa que va mucho más allá del smartphone y apunta a instalarse en distintos momentos de la vida cotidiana de sus usuarios.

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El primer pilar de esta estrategia es la llegada de la Serie REDMI Note 17, una línea que ya superó los 500 millones de unidades distribuidas en todo el mundo y que busca reforzar la posición de Xiaomi en la gama media, uno de los segmentos más competitivos del mercado. Entre sus diferenciales aparece una de las baterías con mayor autonomía del mercado argentino, algo que responde directamente a lo que buscan los consumidores locales: el 25,6% de los usuarios argentinos prioriza baterías de alta capacidad, y la carga rápida se consolidó como un atributo clave para el día a día.

Del celular a toda la casa

La otra pata de la estrategia es la expansión del portafolio AIoT (Artificial Intelligence of Things) de la marca en el país. En los próximos meses, Xiaomi sumará nuevas categorías de productos como aspiradoras robóticas, cafeteras inteligentes, scooters eléctricos, smartwatches y auriculares, ampliando de forma progresiva su oferta para el hogar y la vida cotidiana. Según Erick Aguilera, PR Manager para Latinoamérica de la compañía, la idea es que el usuario ingrese al ecosistema a través de un smartphone y después vaya sumando soluciones para su hogar, movilidad y entretenimiento.

Un crecimiento que también se ve a nivel global

La apuesta argentina se apoya en un buen momento de Xiaomi a nivel mundial: durante el segundo trimestre, la compañía registró ingresos por RMB 108.900 millones y mantuvo, por 24 trimestres consecutivos, su lugar entre los tres principales fabricantes de smartphones del planeta. Su ecosistema conectado ya supera los 1.160 millones de dispositivos IoT, con 766,5 millones de usuarios activos mensuales, mientras que en movilidad eléctrica sumó 104.199 entregas de vehículos durante el trimestre, un crecimiento interanual del 28,2% impulsado por la familia SU7.