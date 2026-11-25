El Black Friday 2026 llega a México el viernes 27 de noviembre, y Amazon México arranca un día antes, el jueves 26. El Cyber Monday cierra la jornada el lunes 30, y tres categorías concentran la mayor parte de la búsqueda: auriculares, relojes y aspiradoras.

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Las ofertas anticipadas sirven para planear, no para pagar a ciegas. En estas fechas los precios cambian de un día a otro, así que conviene llegar con una lista de productos y un precio objetivo, y no con la expectativa de que todo esté en su mínimo desde el primer día.

Las fechas y los descuentos confirmados

Amazon México anunció su evento del 26 al 30 de noviembre, con descuentos de hasta 65% en dispositivos Amazon y de hasta 55% en electrónicos, cómputo, celulares y accesorios. Esa categoría ofrece hasta 24 meses sin intereses en bancos participantes. La de relojes, dentro de moda, equipaje y calzado, llega hasta 40% y 12 meses sin intereses.

Fuera de Amazon, el panorama es amplio: Coppel y Lenovo anunciaron descuentos, y Mercado Libre y Temu se perfilan para el Cyber Monday, que es solo en línea. Algunas tiendas pueden adelantar o extender sus ofertas hasta el domingo 29. En general, los descuentos directos van de 10% a 50%.

Auriculares y relojes para tener en la mira

En audio, los AirPods Pro 3 combinan cancelación de ruido, traducción de idiomas en vivo y detección de frecuencia cardiaca. Los Sony WH-1000XM6 son la opción diadema, con cancelación de ruido activa y 12 micrófonos. Ambos modelos se venden en México.

En relojes, el Huawei Watch Fit 5 Pro ofrece pantalla AMOLED de 1,92 pulgadas, ECG de 30 segundos y hasta 10 días de batería con uso ligero, y funciona con iOS y Android. El Apple Watch Series 12 es la alternativa para quien ya vive en el ecosistema de Apple.

Aspiradoras y cómo evitar el falso descuento

En aspiradoras robot, la eufy X10 Pro Omni es un buen ejemplo de lo que conviene mirar: succión de 8.000 pascales, tanque de agua de 3 litros y mopas que se lavan solas y se secan con aire caliente a 45 °C. Esos datos pesan más que el porcentaje de rebaja.

BBVA recomienda confirmar que el descuento sea real y no un aumento previo del precio, comparar entre tiendas y evaluar si conviene pagar de contado en lugar de a meses sin intereses. Un dato práctico: las promociones suelen aplicar solo con pagos electrónicos, y las compras en efectivo generalmente quedan fuera.