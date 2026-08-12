Atención ante cortes de luz: el truco clave para no quedarte sin Wi-Fi ni internet en tu casa

Un corte de energía eléctrica no necesariamente significa quedarse sin internet en todos los dispositivos del hogar. Si la red móvil continúa funcionando, el celular puede convertirse en un router WiFi portátil para compartir los datos con una notebook, tablet u otros equipos. Otra alternativa es utilizar una batería portátil para mantener encendido el módem o router, siempre que sea compatible con su consumo y conexiones.

Estas opciones pueden resultar especialmente útiles durante emergencias o fallas prolongadas del suministro eléctrico. Sin embargo, su funcionamiento depende de que exista cobertura de telefonía móvil o de que la infraestructura del proveedor de internet siga operativa. Por eso, conviene preparar los dispositivos y comprobar previamente que las soluciones elegidas funcionen correctamente.

Cómo usar el celular como router WiFi

Una de las alternativas más sencillas consiste en activar el hotspot del celular. Para hacerlo, hay que ingresar a la configuración del teléfono, buscar la opción “punto de acceso portátil” y habilitarla. El smartphone comenzará a compartir su conexión de datos móviles mediante una red WiFi protegida con contraseña.

De esta manera, otros dispositivos, como computadoras portátiles o tablets, pueden conectarse a internet mientras el teléfono tenga señal móvil. No obstante, es importante controlar cuántos equipos utilizan la conexión y qué actividades realizan.

Para evitar que los datos se agoten rápidamente, se recomienda cerrar aplicaciones que no sean necesarias, activar el ahorro de datos y limitar el streaming o las descargas de archivos pesados. También es conveniente configurar alertas para detectar un consumo elevado y reservar la conexión para tareas esenciales.

Una batería portátil puede mantener activo el router

Otra posibilidad es recurrir a una batería portátil o una fuente de energía de respaldo para alimentar el módem o router durante un apagón. Esta solución permite conservar la conexión de internet fija, pero solamente si el servicio del proveedor continúa funcionando pese al corte eléctrico.

Antes de una emergencia, es fundamental verificar que la batería sea compatible con el consumo del router y que tenga las conexiones necesarias. También se recomienda hacer pruebas y mantenerla cargada para tenerla disponible cuando sea necesario.

Una de las alternativas más sencillas consiste en activar el hotspot del celular.

La cobertura es clave

Ninguna de estas alternativas garantiza internet si la infraestructura de telecomunicaciones está afectada. La congestión de las redes puede reducir la velocidad o impedir la conexión, especialmente después de fenómenos de gran magnitud.

Por eso, comprobar periódicamente la cobertura, revisar el estado del servicio y preparar las baterías con anticipación puede marcar la diferencia para mantener conectados los dispositivos del hogar durante un corte de energía.