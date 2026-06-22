Por fin: la histórica función que Instagram acaba de cambiar en los carruseles y todos los usuarios agradecen

Pocas cosas generan tanto consenso en las redes sociales como quejarse de algo que falta en Instagram. Durante años, el formato carrusel de Instagram tuvo una limitación que ningún creador ni usuario común podía esquivar: cuando publicabas un carrusel, tenías que conformarte con una sola descripción para todas las imágenes o videos del conjunto, lo que obligaba a escribir textos largos o simplemente a dejar sin contexto parte del contenido. Para tranquilidad de los creadores de contenido, eso cambió esta semana.

Cómo activar la función de varias descripciones

Instagram confirmó la función en una publicación en su perfil de creadores. Para usarla, el proceso es sencillo:

Primero creá una publicación con más de una foto tocando el botón "+" en la esquina superior izquierda. Ajustá el tamaño o propiedades de cada una de las imágenes. En el área de descripción, buscá el menú desplegable y seleccioná la opción "Varias descripciones". Escribí un texto diferente para cada diapositiva de forma individual y publicá.

La nueva característica se implementa a través del servidor, por lo que no es necesario actualizar la app a la versión más reciente. Una vez que publicás, las descripciones se muestran al instante mientras el usuario se desliza entre las imágenes.

Qué sigue en la lista de pedidos de los usuarios

La recepción fue muy positiva, y ya se siente como una de esas funciones que, en retrospectiva, parece increíble que no existiera antes. Sin embargo, tras su implementación, algunos usuarios están pidiendo la posibilidad de añadir nuevas diapositivas a un carrusel una vez publicado, junto con la opción de tener un feed cronológico sin pasos adicionales. No parece descabellado dados los últimos updates, pero la compañía se toma su tiempo para esta clase de decisiones. Instagram, al menos por ahora, va cumpliendo con la lista de pedidos paso a paso.