Apple trabaja en un agente de inteligencia artificial que podría navegar por internet, manejar aplicaciones y hasta escribir código en nombre del usuario. Es una información de Bloomberg, todavía sin confirmación de la compañía.

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Si se confirma, sería la respuesta de Apple a una carrera en la que ya compiten OpenAI, Anthropic, Meta y Google. La diferencia es de enfoque: Apple controla el sistema operativo, y ahí está su verdadera ventaja. Por ahora, la principal evidencia pública son ofertas de empleo de la propia empresa.

Qué podría hacer el agente

Según Bloomberg, el sistema ejecutaría flujos de varios pasos entre aplicaciones: el usuario fija un objetivo y el agente resuelve el camino, sin que haya que abrir apps ni copiar datos a mano.

Entre las tareas previstas figuran navegar por páginas web, ejecutar comandos, administrar aplicaciones, escribir programas y detectar errores de código. También usaría servicios externos y combinaría herramientas para cumplir lo pedido.

Subagentes y permisos

El diseño contempla subagentes especializados que colaboren en partes de una operación compleja. Es la lógica de dividir un trabajo grande entre varios agentes pequeños, cada uno con su parte.

El punto delicado es la seguridad: la documentación citada por Bloomberg habla de modelos de permisos, aislamiento de procesos y transparencia para el acceso a credenciales y operaciones en nombre del usuario. Un agente que actúa por uno necesita límites claros, sobre todo cuando maneja claves y cuentas ajenas.

Un proyecto en etapa temprana

Las pistas están en las vacantes. Una de ellas busca un "gerente sénior de ingeniería especializado en inteligencia artificial autónoma y proactiva", con colaboración entre los equipos de Siri, interfaz de usuario y Apple Foundation Models.

Apple no anunció el producto, ni los dispositivos compatibles, ni cómo se integraría con Siri. Mark Gurman informó el 19 de noviembre de 2026 que el lanzamiento podría llegar a fines de 2027.