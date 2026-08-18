Apple modifica las comisiones aplicadas a las tiendas de aplicaciones alternativas en la UE

Apple anunció el martes que cobrará una comisión del 5% sobre las transacciones digitales realizadas ‌en aplicaciones distribuidas ‌fuera de su App Store, sustituyendo así un sistema más complejo en su intento por cumplir con la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea.

La empresa modificó el año pasado las normas y tarifas de la App Store en la UE después de que ​las autoridades de ⁠competencia del bloque le ordenaran eliminar las barreras ‌comerciales que, según ellas, impedían a los desarrolladores ⁠dirigir a los clientes fuera ⁠de la tienda.

Los reguladores criticaron las condiciones de Apple, incluida una nueva "tarifa por tecnología básica", alegando que disuadían a ⁠los desarrolladores de utilizar canales alternativos de distribución ​de aplicaciones en su sistema operativo ‌móvil iOS.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Apple anunció el martes ‌que las aplicaciones de la App Store que ⁠utilicen sistemas alternativos de procesamiento de pagos estarán sujetas a una comisión del 20%, aunque esta podría reducirse al 10% en el marco de su programa ​para pequeñas ‌empresas.

En el caso de las aplicaciones distribuidas a través de tiendas de aplicaciones alternativas o de Internet, Apple cobrará una comisión por tecnología básica del 5%. Las nuevas condiciones eliminan la ⁠tasa de adquisición inicial y la tasa por servicios de la tienda que se cobraban con el sistema anterior.

Los cambios, que entrarán en vigor el 1 de octubre, resolverán los desacuerdos con la UE y la Comisión Europea sobre estas cuestiones, según indicó Apple. La Comisión ha declarado ‌que acoge con satisfacción los cambios y que supervisará su aplicación.

Apple introducirá un único conjunto de condiciones para los desarrolladores que operan en la UE, similares a las condiciones basadas en comisiones que ofrece en mercados como Japón ‌y Brasil, según ha dijo la empresa.

Japón y Brasil han intentado que se flexibilice el modelo de negocio de la ‌App Store, en ⁠virtud del cual los desarrolladores llevan mucho tiempo pagando comisiones de hasta el 30% ​sobre las compras de bienes y servicios digitales realizadas dentro de las aplicaciones. Apple sigue en litigio sobre los cobros en Estados Unidos.

(Editado en español por Carlos Serrano)