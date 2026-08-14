Apple entrena un modelo de IA para China en colaboración con Alibaba

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas pasan junto a un puesto que muestra a los proveedores de Apple durante la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE) en Pekín, China

Apple ha entrenado un modelo de ​lenguaje a gran escala específicamente para el mercado chino, según tres personas familiarizadas con el asunto, lo que supone un cambio con respecto a la estrategia del fabricante del iPhone de recurrir a modelos ‌de terceros para impulsar las funciones de inteligencia ‌artificial en el país.

El modelo de IA se desarrolló en colaboración con Alibaba Group y se entrenó con el apoyo del gigante tecnológico chino, según indicaron estas personas, que prefirieron mantener el anonimato dado que se trata de información sensible y no pública.

Hasta ahora no se había informado de que Apple estuviera entrenando su propio modelo específico para China. Anteriormente, la empresa se había decantado por los modelos de socios locales para incorporar la IA generativa a los iPhone y otros dispositivos vendidos en China, donde no están disponibles modelos estadounidenses como Claude, de Anthropic, y ChatGPT, de OpenAI, que ​Apple combina con su propia ⁠tecnología en su mercado nacional.

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Ni Apple ni Alibaba respondieron a las solicitudes de comentarios.

Se espera que Apple Intelligence, ‌el conjunto de herramientas de IA de la empresa, se lance en China en los próximos ⁠meses tras una actualización de su sistema operativo iOS, según indicaron ⁠las fuentes.

Contar con un modelo propio adaptado a China proporcionaría a Apple un mayor control sobre la experiencia de IA en su mercado extranjero más competitivo, donde ha perdido terreno frente a competidores locales como Huawei, que se han ⁠adelantado con teléfonos equipados con IA.

El lanzamiento previsto por Apple representa una estrategia única de doble vía ​en el despliegue de la IA para una empresa extranjera en China, lo ‌que le permitiría sortear los elevados obstáculos normativos que ‌han limitado el acceso a muchas otras empresas tecnológicas estadounidenses.

Además, convertiría a Apple en la primera empresa extranjera ⁠autorizada por Pekín para ofrecer un modelo propietario de IA en China, lo que supondría una colaboración poco habitual entre empresas tecnológicas estadounidenses y chinas ante una brecha comercial y diplomática cada vez mayor entre ambos países en materia de IA.

SE SUPERARON LOS OBSTÁCULOS REGULATORIOS, PERO PERSISTE LA INCERTIDUMBRE

Esta medida llega tras un largo proceso regulatorio que concluyó ​el mes pasado, ‌cuando la Administración del Ciberespacio de China, el organismo regulador de internet del país, registró el servicio de IA generativa de Apple, allanando el camino para que Apple Intelligence llegue por primera vez a los iPhone chinos.

Según ese acuerdo, el modelo Qwen, de Alibaba, se incorporará a la versión de Apple Intelligence que viene preinstalada en los modelos compatibles de iPhone, iPad, Mac y Vision Pro en ⁠China, y el servicio también incorporará tecnología de Baidu, según informó Reuters en julio.

La semana pasada, Apple publicó una guía en chino en la que se explicaba cómo los usuarios de Mac de China continental que cumplieran los requisitos podrían conectar Qwen a su asistente digital Siri y a la función Herramientas de escritura, específica para Mac y que podría ayudarle a competir en el mercado chino de computadores con IA. Apple ha eliminado la guía sin dar ninguna explicación.

Las acciones de Alibaba que cotizan en EEUU subían alrededor de un 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras conocerse la ‌noticia del registro de julio, lo que pone de relieve las expectativas de los inversionistas de que esta alianza pueda remodelar el ecosistema de la IA en China.

APPLE APUESTA POR LA IA PARA GANAR IMPULSO EN CHINA

La colaboración de Apple con Alibaba se confirmó por primera vez en febrero de 2025, cuando el presidente de Alibaba, Joe Tsai, en su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái, afirmó que Apple utilizaría la IA de la empresa china para ‌equipar sus teléfonos en China.

"Hablaron con varias empresas en China. Al final, decidieron hacer negocios con nosotros", dijo Tsai en aquel momento. Posteriormente, el lanzamiento se retrasó porque Apple aún necesitaba trabajar en la adaptación de sus funciones a la normativa china.

China sigue ‌siendo fundamental para el futuro ⁠de Apple, ya que representa una parte significativa de sus ingresos. La ausencia de funciones de IA en los iPhone chinos se había señalado como un factor que lastraba las ventas, ​ya que los consumidores se decantaban por marcas nacionales que ofrecían asistentes de IA integrados.

No quedó claro de inmediato qué papel desempeñaría el modelo entrenado por la propia Apple junto a los modelos chinos de terceros ni cómo funcionan estos en conjunto.

Con información de Reuters