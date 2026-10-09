Apple confirmó el evento "Welcome Home": cuándo es, a qué hora se ve en Argentina y qué productos va a presentar

Apple realizará el evento Welcome Home el martes 13 de octubre de 2026, con posibles novedades para el hogar inteligente. Entre los lanzamientos que generan más expectativas aparecen una nueva generación del Apple TV 4K, el HomePod mini 2 y un altavoz inteligente con pantalla integrada, que permitiría controlar distintos dispositivos conectados.

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La presentación llega después del lanzamiento de los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía. En esta oportunidad, la empresa de Cupertino apuntaría a ampliar su ecosistema doméstico, aunque todavía no confirmó cuáles serán los productos que anunciará.

Apple Welcome Home: a qué hora es el evento

El evento Welcome Home de Apple será el martes 13 de octubre. En Argentina, el horario previsto es a las 10 de la mañana. Para conocer las novedades, será necesario estar atento a los canales oficiales de la compañía, ya que todavía no se confirmó si habrá una transmisión en vivo.

El nombre elegido refuerza las expectativas sobre una presentación centrada en el hogar conectado. Sin embargo, los dispositivos que circulan en las especulaciones todavía no representan lanzamientos confirmados.

Qué productos podría presentar Apple

Uno de los posibles anuncios es una nueva versión del Apple TV 4K, cuya última generación fue presentada en octubre de 2022. La renovación podría incorporar un procesador más moderno, mejoras de rendimiento y compatibilidad con Wi-Fi 7, una tecnología que ofrece mayor velocidad y capacidad en redes compatibles.

Además, el nuevo equipo podría integrar funciones de inteligencia artificial vinculadas con Apple Intelligence y una versión más avanzada de Siri. Estas mejoras permitirían potenciar la reproducción de contenido y la integración con otros dispositivos del ecosistema de la marca.

Otro de los productos esperados es el HomePod mini 2, una posible actualización del altavoz inteligente más compacto de Apple. Por ahora, no se conocen especificaciones técnicas confirmadas, precios ni fechas de disponibilidad.

La novedad más importante podría ser un HomePod con pantalla.

El posible HomePod con pantalla integrada

La novedad más importante podría ser un HomePod con pantalla, un dispositivo que combinaría las funciones de un altavoz inteligente con una interfaz visual.

Entre sus posibles usos estarían consultar información, realizar videollamadas, acceder a servicios de Apple y controlar accesorios domésticos conectados. De esta manera, la compañía podría competir más directamente con los dispositivos Echo Show de Amazon, que combinan asistentes virtuales y pantallas táctiles.

La incorporación de este equipo también permitiría centralizar diferentes funciones del hogar inteligente en un único dispositivo.

Por el momento, Apple no confirmó la presentación del HomePod con pantalla ni las características de los posibles nuevos Apple TV 4K y HomePod mini 2. Las expectativas se resolverán durante el evento Welcome Home, previsto para el 13 de octubre.