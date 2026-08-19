Amazon tiene previsto ampliar el servicio de reparto con drones a unas 500 localidades de EEUU

Imagen de archivo del logotipo de Amazon en el exterior de un almacén de la firma en Mánchester, Reino Unido.

Amazon anunció el miércoles que ampliará su servicio de reparto con ‌drones para llegar ‌a cientos de ciudades y pueblos de Estados Unidos antes de que termine el año, frente a las 11 localidades en las que opera actualmente y desde las que da servicio a varias comunidades de los alrededores.

Esta expansión se produce ​más de una ⁠década después de que el fundador, Jeff Bezos, ‌presentara en 2013 lo que denominó "octocópteros", ⁠o drones no tripulados, y ⁠predijera que el servicio estaría disponible en un plazo de cuatro a cinco años.

Amazon realiza ahora entregas ⁠con drones desde 11 ubicaciones, entre las ​que se incluyen Papillion (Nebraska) y Ruskin (Florida). ‌Tiene previsto expandirse a ‌Siracusa (Nueva York) y a las cercanías de Cleveland, ⁠entre otras zonas.

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Un único centro de distribución puede abastecer a varias localidades en un radio de unos 12 kilómetros. Amazon ha afirmado que ​esta amplia ‌implantación ampliará su alcance a unas 500 localidades.

Amazon ha rediseñado su dron Prime Air varias veces desde 2013. Los modelos anteriores aterrizaban para entregar los paquetes; la versión ⁠actual, conocida como MK30, se mantiene suspendida a unos pocos metros del suelo y los suelta.

La entrega mediante dron cuesta a los clientes 4,99 dólares, o 2 dólares menos para los miembros de Prime, y la tarifa no se aplica en pedidos de ‌al menos 50 dólares. Amazon anunció la expansión después de que Reuters se pusiera en contacto con la empresa el martes para preguntarle sobre el servicio.

La empresa tendrá que solicitar la autorización reglamentaria en ‌cada una de las comunidades en las que tiene previsto operar, lo que a menudo requiere audiencias en ‌los ayuntamientos locales ⁠y la opinión de los residentes.

Según ha indicado Amazon, cuenta con la autorización ​de la Administración Federal de Aviación (FAA) para hacer volar los drones en la mayoría de las zonas de Estados Unidos.

(Editado en español por Carlos Serrano)