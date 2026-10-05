Amazon lanzó sus nuevos e-readers Kindle con pantalla sin reflejos: modelos, novedades y precios

Leer al sol dejó de ser un problema de lectores digitales mal resueltos. Amazon renovó toda su línea Kindle con una pantalla sin reflejos presente en los seis modelos nuevos, y de paso ordenó el catálogo en tres familias: el Kindle clásico, el Paperwhite y el Colorsoft.

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El rediseño apunta a un lector más delgado y liviano, con la pantalla a ras del marco, y a un rendimiento aproximadamente 30% más rápido al abrir libros. Los precios en México van de 3.199 a 5.999 pesos, según el modelo y el almacenamiento.

Los dos más accesibles, ya a la venta

El Kindle básico de 16 GB cuesta 3.199 pesos y el Kindle Aluminum, de 32 GB, 3.699. Ambos prometen hasta seis semanas de batería y ya se pueden comprar. La diferencia está en la terminación: el Aluminum suma una cubierta posterior de aluminio con 80% de material reciclado.

Es la puerta de entrada para quien quiere un e-reader sin pagar de más, con la pantalla sin reflejos y la mejora de velocidad que comparte toda la familia. Quien priorice resistencia al agua o más autonomía tendrá que subir de escalón.

Paperwhite, el equilibrado de la línea

El Paperwhite de 16 GB sale 4.099 pesos y la edición Signature, de 32 GB, 4.999. Estrena un panel TFT con más contraste, resistencia IPX8 al agua y una batería de hasta 12 semanas, la más larga de toda la familia. La Signature agrega sensor de luz automática y cubierta de aluminio reciclado.

Hay un detalle de calendario: las reservas ya están abiertas, pero la venta oficial del Paperwhite recién arranca el 12 de noviembre.

Colorsoft, la apuesta por el color

El Colorsoft es el modelo de pantalla de 7 pulgadas a color, con 300 ppp en blanco y negro y 150 ppp cuando muestra color. Cuesta 5.499 pesos en 16 GB y 5.999 en la edición Signature de 32 GB, y promete hasta ocho semanas de batería con resistencia IPX8.

Es el más caro de la línea, pero también el que mejor se presta a cómics, libros infantiles o material con imágenes, donde el color hace diferencia frente a la tinta en escala de grises. Comparte fecha de venta con el Paperwhite, el 12 de noviembre.