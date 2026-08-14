Alto tribunal francés bloquea la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años

Imagen de archivo de adolescentes mirando las pantallas de sus teléfonos móviles durante una entrevista con Reuters en París, Francia.

Por Elizabeth Pineau ​y Sudip Kar-Gupta

PARÍS, 14 ago (Reuters) - Un alto tribunal francés bloqueó el ‌viernes un proyecto ‌de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, alegando que vulnera la libertad de expresión, lo que supone un revés para el presidente Emmanuel ​Macron, quien ⁠pidió a su Gobierno que reformule ‌la legislación.

"Al prohibir a los ⁠menores de 15 años ⁠el acceso a determinados servicios en línea, la ley exige de forma inherente que ⁠toda persona, incluso un adulto, acredite ​su edad antes de ‌acceder a ellos", señaló ‌el Consejo Constitucional en su resolución.

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"Sin embargo, ⁠al no especificar las condiciones y los límites en los que debe aportarse dicha prueba, el legislador no ​ha ‌establecido las garantías jurídicas necesarias para asegurar el cumplimiento de estos requisitos", añadió.

Los legisladores franceses aprobaron una prohibición del acceso a las redes ⁠sociales para los menores de 15 años, convirtiéndose en los primeros de Europa en seguir los pasos de Australia, que cerró en diciembre el acceso a plataformas como Facebook, TikTok y YouTube a los ‌menores de 16 años.

Macron ordenó al primer ministro, Sébastien Lecornu, que reelabore el proyecto de ley para tener en cuenta las preocupaciones del Consejo Constitucional, según indicó ‌el Elíseo en un comunicado.

El Elíseo señaló que Macron está decidido a que la reforma ‌entre en ⁠vigor antes de la primavera boreal de 2027, cuando Francia ​celebrará elecciones presidenciales. Macron no puede presentarse a un tercer mandato.

(Escrito por Makini Brice; editado en español por Carlos Serrano)